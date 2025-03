Le razze di cani più affettuose: quali sono quelle che si legano di più al proprio umano

Tutti cani sono affettuosi, ma ognuno può esprimerlo in modo diverso in base alla razza, alle esperienze, all'educazione e alla personalità. Alcune razze tendono però a esprimere l'affetto in maniera più intensa di altre, soprattutto quelle con una motivazione affiliativa più alta.

Il cane, per natura, è un animale sociale. La sua intera vita si sviluppa attorno alle relazioni e il legame con il proprio gruppo familiare è quindi un bisogno primario. L'affetto spesso incondizionato che i cani dimostrano nei confronti dei propri umani non è infatti casuale: è il risultato di un mix di fattori come genetica, esperienze, educazione e personalità. Tutti cani sono quindi affettuosi, ma alcune razze tendono a esprimere questa predisposizione naturale in maniera più intensa di altre, per via di alcune motivazioni particolarmente spiccate.

Tra queste, c'è sicuramente la "motivazione affiliativa" , ovvero proprio il loro desiderio di appartenere a un gruppo sociale molto ristretto, che nel caso di un cane è quasi sempre rappresentato dalla propria famiglia umana. Tutte le razze hanno una certa "dose" di motivazione affiliativa, ma se alcune tendono a esprimerla in maniera più indipendente e distaccata, altre invece mostrano spesso un bisogno quasi incessante di interazione, attaccamento e contatto fisico.

Ma attenzione: ogni cane è un individuo unico e può esprimere il proprio affetto e le proprie motivazioni in modi molto diversi, che possono dipendere sia dalla propria razza canina, ma anche dal contesto ambientale e sociale in cui è cresciuto. Non è quindi propriamente corretto parlare di "razze più affettuose di altre", tuttavia ce ne sono alcune che tendono ad avere una motivazione affiliativa più spiccata e che, generalmente, instaurano legami più forti e profondi con i propri umani di riferimento, vediamone alcune insieme.

Il Labrador Retriever

Il Labrador viene spesso considerato il cane da compagnia perfetto sia per le famiglie che per i bambini



Il Labrador è da sempre considerato, spesso anche in maniera eccessiva, il "cane ideale". Come altri retriever, tra cui il Golden, è infatti una azza famosa per il suo temperamento generalmente amichevole e paziente e per la sua voglia di stare sempre accanto ai propri umani, adattandosi facilmente a qualsiasi situazione. I Labrador amano condividere ogni momento con i propri umani, sia che si tratti di una passeggiata all'aperto, sia che si stia semplicemente tutti insieme rilassati sul divano.

Le sue motivazioni affiliativa, epimeletica e sociale lo rendono un compagno perfetto per chi ama condividere tutto e vivere con un Labrador è un po' come avere un'ombra sempre attaccata. Per quanto il Labrador venga ormai considerato cane da compagnia adatto sia per le famiglie che per i bambini, non bisogna dimenticare che le sue origini sono di cacciatore da riporto. Rimane quindi un cane molto attivo e che di certo non vuole stare fermo. Non a caso è una razza scelta spesso come cane da supporto emotivo o da salvataggio.

Il Volpino di Pomerania

il Volpino di Pomerania è un piccolo concentrato di energia e affetto



Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: il Volpino di Pomerania, come altre razze oggi considerate prevalentemente da compagnia, è un concentrato di energia e affetto. Questo piccolo spitz, apprezzato molto in passato per la bellezza del suo mantello, ha in realtà un carattere molto vivace ed è estremamente legato alla sua famiglia. Le sue motivazioni protettiva e territoriale sono molto sviluppate e lo rendono quindi un cane spesso molto attento e perennemente vigile su ciò che accade intorno a lui.

Allo stesso tempo, ama stare in compagnia ed è molto affiliativo. Generalmente, sceglie un proprio umano di riferimento a cui si legherà profondamente ed è per questo che la solitudine può causare in lui forte frustrazione, talvolta espressa con abbai e vocalizzazioni eccessive. Talvolta, il suo attaccamento può manifestare anche una certa possessività, ma con la giusta educazione e una relazione davvero bilanciata, sono cani estremamente socievoli, affettuosi ed equilibrati.

Il Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco crea un legame fortissimo con la propria famiglia e fa di tutto per proteggerla



Il Pastore Tedesco è da sempre uno dei simboli per eccellenza della lealtà canina. Questa razza estremamente versatile, nata per proteggere le greggi, ma poi adattatasi a tanti altri tipi di compiti, può sviluppare un legame fortissimo con la propria famiglia e fa di tutto per proteggerla. Da buon pastore conduttore, le sue motivazioni collaborativa e affiliativa sono infatti altissime ed è sempre entusiasta di imparare e fare cose nuove con i propri umani.

Un Pastore Tedesco vive per il proprio gruppo sociale e ha bisogno di sentirsi parte integrante di esso in ogni momento. Il suo affetto si esprime spesso attraverso il desiderio di essere utile, di "lavorare" per il benessere della famiglia e di proteggere e seguire il proprio umano ovunque. È una razza di taglia medio-grande e non sempre adatta a tutti. Necessità infatti di stimoli costanti, tante attività da svolgere insieme e di un rapporto basato sulla fiducia reciproca con un persona che conosca davvero la sua storia e i suoi desideri.

L'American Staffordshire Terrier

i terrier di tipo bull come l’Amstaff possono essere cani dal cuore d’oro, ma vanno compresi davvero e inseriti in una relazione equilibrata e assolutamente responsabile e consapevole



I terrier di tipo bull, come il Pitbull, il Bull Terrier e l'American Staffordshire Terrier o Amstaff, sono cani fin troppo spesso fraintesi sia per il loro aspetto, ma anche perché purtroppo vengono adottati con troppa superficialità e senza conoscere davvero la loro storia. Questi cani, infatti, sono estremamente affettuosi e dotati di una motivazione affiliativa altissima. Un Amstaff è un cane sensibile, un turbinio di emozioni che può offrire molto ai suoi compagni umani, ma che deve essere però trattato con consapevolezza, amore e rispetto.

L'Amstaff e gli altri terrier di tipo bull possono essere cani dal cuore d'oro, ma vanno compresi e inseriti in una relazione equilibrata e assolutamente responsabile e consapevole. Il loro amore per il proprio umani è totale e incondizionato, ma bisogna imparare a conoscere e soprattutto a far esprimere in maniera corretta ed equilibrata anche tutte le altre sue motivazioni. Se per esempio quelle competitiva, possessiva e predatoria non vengono incanalate nel modo giusto, possono diventare cani difficili da gestire.

Il Terranova

Il Terranova è considerato un vero "gigante gentile" per via della sua socievolezza e della sua tranquillità



Il Terranova è un cane davvero di taglia grande, a cui tuttavia vengono attribuite straordinarie doti caratteriali per via della sua socievolezza e della sua tranquillità. Questo gigante amante dell'acqua ci accompagna da sempre in molti lavori e all'interno di una famiglia si pone spesso in maniera giocosa e buffa. I Terranova sono anche estremamente sensibili e hanno una spiccata capacità di leggere le emozioni umane. Non amano infatti stare da soli e tendono a instaurare un legame quasi simbiotico con i loro umani.

Sono perfetti per le famiglie che amano la tranquillità e non caso vengono spesso definiti "giganti buoni" per via della motivazione sociale e affiliativa molto sviluppata. Nonostante ciò, soprattutto se la sua famiglia non trascorre molto tempo con lui e se lo si lascia a lungo e spesso da solo, potrebbe amplificare la sua motivazione territoriale. Si tratta inoltre di un cane molto attivo e che ama giocare e muoversi all'aperto, perciò la famiglia adatta a lui deve anche essere giovane, dinamica e sempre disposta a condividere tante attività con lui.

Queste erano solo alcune delle razze dotate di una forte motivazioni affiliativa e che tendono quindi a legarsi molto alla propria famiglia. Ogni cane ha naturalmente il proprio modo di amare e tutte le motivazioni non vengono sempre espresse allo stesso modo. Alcuni cani cercano il contatto costante, altri dimostrano il loro affetto proteggendo, altri ancora restano sempre accanto ai loro umani con più discrezione. Indipendentemente dalla razza, ciò che conta davvero è il legame unico e speciale che si crea con ogni singolo individuo a quattro zampe.