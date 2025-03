Le 10 razze di cani piccoli: ecco quali sono

Alcuni cani restano "piccoli" anche da adulti e per questo vengono considerati i compagni ideali per la vita in appartamento. Tuttavia, non bisogna mia dimenticare che anche le razze di piccola taglia come Chihuahua, Maltese e Barboncino hanno una lunga storia, motivazioni diverse ed esigenze molto specifiche che non vanno mai sottovalutate.

Anche i cani di piccola taglia hanno bisogni, necessità e motivazioni che non vanno mai sottovalutate quando si decide di adottarne uno



I cani di piccola taglia vengono spesso considerati animali più facili da gestire, i compagni ideali per la vita in appartamento o in un casa di dimensioni ridotte perché restano sempre "piccoli" anche da adulti. Tuttavia, la scelta di adottare un cane non va mai presa alla leggera: non tutte le razze di taglia ridotta sono adatte allo stesso stile di vita. Alcune sono sicuramente compagni più affettuosi di altri, perfetti per la vita tra le mura domestiche, mentre altri hanno comunque bisogno di spazi aperti e di molta attività fisica per poter soddisfare i propri bisogni.

Un cane piccolo può essere senza dubbio un compagno inseparabile per molti anni, ma è fondamentale conoscere le caratteristiche della sua razza, le sue motivazioni e le sue esigenze specifiche. Anche il più piccolo tra tutti i cani, infatti, ha una storia evolutiva lunga e complessa, che non va mai sottovalutata. Se stiamo quindi cercando un compagno allegro e vivace o un amico più tranquillo, dobbiamo sapere che qualsiasi cane, a prescindere da razza e dimensioni, ha i suoi bisogni e la sua personalità, che vanno rispettate sempre.

Il Chihuahua

Il Chihuahua è considerato il cane più piccolo al mondo, ma nonostante le dimensioni può avere un carattere molto forte e deciso



Il Chihuahua è sicuramente il cane di piccola taglia per eccellenza, considerato spesso anche il cane più piccolo del mondo. Originario del Messico, questa razza ha una storia molto lunga che risale a epoche antichissime. Famo so soprattutto per la sua statura minuscola, ha in realtà un carattere forte e deciso che contrasta le sue dimensioni. Può essere sia a pelo corto che lungo e si distingue per la testa a forma di mela e gli occhi enormi e sporgenti. È un cane leale, ma può diventare troppo protettivo e geloso nei confronti del suo umano di riferimento.

Altezza : 15-23 cm

: 15-23 cm Peso medio : 1,5-3 kg

: 1,5-3 kg Vita media: 12-20 anni

Lo Yorkshire Terrier

Lo Yorkshire Terrier è famoso per il suo iconico mantello lungo, liscio e lucente



Anche lo Yorkshire Terrier è una delle razze di cani di piccola taglia più note. Originario dell'Inghilterra, nella contea dello Yorkshire, questo piccolo terrier veniva utilizzato per cacciare i roditori. Il suo mantello lungo, liscio e lucente, che richiede molta cura, è però uno dei suoi tratti più distintivi. Nonostante statura e l'aspetto, rimane è un cane vivace, pieno di energia e molto legato alla sua famiglia. Ama la compagnia e mal tollera la solitudine. Lo Yorkshire Terrier è anche un ottima "vedetta", sempre pronto a segnalare la presenza di estranei.

Altezza : 15-20 cm

: 15-20 cm Peso medio : fino a 3 kg

: fino a 3 kg Vita media: 13-16 anni

Il Maltese

Il maltese è un compagno ideale che va d’accordo anche con i bambini e altri animali



Il Maltese è invece un cane elegante e famoso per il suo pelo bianco e lungo. Anche questa razza ha origini molto antiche e il suo aspetto così regale lo rende un cane molto amato anche in contesti aristocratici. Nonostante il suo pelo richieda molte cure, è un compagno affettuoso e allegro, adatto per la vita domestica. Questa razza si lega profondamente al suo pet mate, ed è un cane che va d'accordo anche con i bambini e altri animali. La sua personalità vivace e attenta lo rende anche un ottimo cane da guardia, nonostante le piccole dimensioni.

Altezza : 21-25 cm

: 21-25 cm Peso medio : 3-4 kg

: 3-4 kg Vita media: 12-15 anni

Il Bichon à poil frisé

Il Bichon Frisé viene spesso considerato un cane adatto per vivere accanto a persone allergiche, poiché non perde molto pelo



Il Bichon à poil Frisé ha un aspetto tenero e "morbido", grazie al suo caratteristico pelo bianco e riccioluto. Il Bichon è conosciuto per la sua indole giocherellona e socievole, che lo rende un cane ideale per famiglie con bambini. È un cane comunque molto vivace, che ama ricevere attenzioni e non tollera molto bene la solitudine, come del resto tutti i cani. Oltre al suo carattere dolce, il Bichon Frisé viene spesso considerato anche un cane più adatto per vivere accanto a persone allergiche, poiché non perde molto pelo come altre razze.

Altezza : fino a 30 cm

: fino a 30 cm Peso medio : 3-5 kg

: 3-5 kg Vita media: 12-15 anni

Il Carlino

Il Carlino è sicuramente una delle razze più amate e conosciute, ma non va mai dimenticato che si tratta di un cane brachicefalo e che può quindi sviluppare diverse patologie



Il Carlino è sicuramente una delle razze canine più conosciute e amate per via del suo aspetto "simpatico" e riconoscibile. Originario della Cina, è stato a lungo il cane prediletto della nobiltà. Nonostante la sua struttura robusta, il Carlino rimane un cane molto affettuoso e legato alla sua famiglia. È perciò un ottimo cane da compagnia, anche se tende a essere pigro e preferisce la vita tranquilla in appartamento. Non va però mai dimenticato che si tratta di un cane brachicefalo, predisposto quindi a sviluppare diversi problemi di salute, anche gravi.

Altezza : 25-36 cm

: 25-36 cm Peso medio : 6-8 kg

: 6-8 kg Vita media: 12-15 anni

Il West Highland White Terrier

Nonostante la sua natura di cacciatore, il Westie ama passare il tempo con la sua famiglia e si adatta facilmente alla vita domestica



Il West Highland White Terrier, o semplicemente Westie, è una razza che combina energia e affetto concentrati in una taglia ridotta. Originario della Scozia, il Westie è un cane molto coraggioso e dinamico, che ama l'avventura e non si tira indietro davanti a nulla, da buon terrier. È famoso per il suo mantello bianco brillante che richiede però cure costanti per mantenere il pelo pulito e in salute. Nonostante la sua natura di cacciatore, ama passare il tempo con la sua famiglia e si adatta facilmente alla vita domestica.

Altezza : 25-28 cm

: 25-28 cm Peso medio : 6-8 kg

: 6-8 kg Vita media: 12-16 anni

Il Barbone Toy

Il Barbone Toy è una delle razze di piccola taglia più conosciute e apprezzate



Il Barbone o "barboncino", nella sua variante Toy, è una delle razze di piccola taglia più eleganti e amate. Nonostante le sue piccole ridotte, conserva tutta l'agilità e le abilità del Barbone di taglia più grande da cui discende. Il suo caratteristico pelo riccioluto lo rende immediatamente riconoscibile è molto amato negli ultimi anni. Resta però un cane che adora fare movimento, anche se si adatta alla vita in appartamento, e si lega molto al suo umano. Grazie alla sua intelligenza, è facile da educare e si distingue per la sue abilità nei giochi e negli sport per cani.

Altezza : 25-26 cm

: 25-26 cm Peso medio : 3,5-4 kg

: 3,5-4 kg Vita media: 12-15 anni

Il Cavalier King Charles Spaniel

Il Cavalier King è famoso per i suoi occhioni enormi e dolci



Il Cavalier King Charles Spaniel è un cane estremamente dolce e affettuoso, riconoscibile per i suoi occhioni grandi e per le lunghe orecchie pendule. Nonostante le sue origini da cacciatore, oggi è considerato soprattutto un cane da compagnia. Ama trascorrere il tempo in famiglia e soffre molto la solitudine. È un cane vivace, ma che si adatta bene alla vita domestica, purché possa fare lunghe passeggiate quotidiane. Il suo aspetto lo fa sembrare un eterno cucciolo, ma non bisogna mai dimenticare che ha precise esigenze e motivazioni di razza.

Altezza : 30-33 cm

: 30-33 cm Peso medio : 5,4-8 kg

: 5,4-8 kg Vita media: 9-14 anni

Il Pinscher Nano

Il Pinscher Nano è perfetto per chi cerca un amico "piccolo", ma dinamico



Il Pinscher Nano è la versione più piccola del Pinscher, ma nonostante le dimensioni mantiene tutte le caratteristiche del suo "fratello" più grande. Ha un carattere molto vivace, energico e sicuro di sé. Possiede quindi una grande personalità e può essere perciò molto protettivo nei confronti dei suoi umani. Rimane comunque un cane anche molto giocherellone e affettuoso, anche se ha bisogno di attenzioni costanti e di esercizio fisico per mantenere il suo equilibrio. Il Pinscher Nano è perfetto per chi cerca un amico "piccolo", ma dinamico.

Altezza : 25-30 cm

: 25-30 cm Peso medio : 4-6 kg

: 4-6 kg Vita media:15 anni

Il Boston Terrier

Il Boston Terrier è un cane equilibrato e tranquillo, che si adatta bene alla vita domestica



Il Boston Terrier è un cane di taglia piccola, ma con una grande personalità. Originario degli Stati Uniti, combina la forza e la resistenza del Bulldog con l'agilità dei piccoli Terrier. Il suo carattere affettuoso e la sua lealtà verso la propria famiglia lo rendono un cane da compagnia perfetto. Nonostante fosse originariamente un cane da combattimento, il Boston Terrier oggi è un cane equilibrato e tranquillo, che si adatta molto bene alla vita domestica. Ha un corpo compatto e muscoloso e si distingue per il suo muso corto e le sue orecchie dritte.