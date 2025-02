Le 10 razze di cani più resistenti al freddo: ecco quali sono i “cani invernali”

Alcuni cani sono maggiormente predisposti a sopportare le temperature più rigide. Questo avviene in ragione di diversi fattori sia fisici come la composizione del mantello e la corporatura, che processi come quello la selezione umana e l'evoluzione.

Molte razze originarie di regioni fredde si sono evolute, e poi sono state anche selezionate artificialmente, per vivere e lavorare in ambienti innevati, come ad esempio i cani da slitta. Ma non sono i soli: molte razze tollerano bene i climi più ridigi e una di esse è originaria dell'Italia.

Siberian Husky

Siberian Husky



Il Siberian Husky è arrivato in Alaska dalla Siberia agli inizi del 900. Questa razza divenne famosa per la sua resistenza durante l'epidemia di difterite che colpì la città di Nome, una storia raccontata anche nel film d'animazione Balto.

Nonostante sia più piccolo di altre razze da slitta, il Siberian Husky è incredibilmente resistente. È estremamente socievole e ama lavorare in gruppo, per questo è un ottimo compagno per chi conduce una vita attiva.

Alaskan Malamute

Alaskan Malamute



Più grande e robusto del Siberian Husky, l'Alaskan Malamute prende il nome dalle tribù Mahlemiut dell'Alaska. Questo cane è straordinariamente forte e autonomo, in grado di trainare carichi pesanti per lunghe distanze. Nonostante la sua indipendenza, è giocoso e affettuoso con la sua famiglia.

Samoiedo

Samoiedo



Il Samoiedo deve il suo nome ai popoli della Siberia settentrionale che lo utilizzavano per la caccia e il traino delle slitte. Il suo mantello bianco e folto non solo lo rende facilmente riconoscibile, ma lo protegge anche dal freddo intenso. Il Samoiedo è noto per il suo "sorriso", una caratteristica conformazione del muso che gli conferisce un'espressione che le persone interpretano come allegria.

È affidabile e territoriale, abituato a vivere in grandi spazi aperti. Necessita di libertà di movimento e mantiene un forte legame con i suoi umani.

Chow Chow

Chow Chow



Il Chow Chow è una razza antichissima, originaria della Cina, dove veniva impiegata come cane da guardia e da caccia. Non si fa scoraggiare da pioggia, neve o terreni difficili grazie alla sua alta tolleranza alle temperature rigide.

Questa caratteristica è dovuta al folto sottopelo, uno strato di pelliccia soffice e densa che funge da isolante contro il freddo. Il sottopelo è tipico di molte razze nordiche ed è fondamentale per la loro resistenza alle intemperie.

Mastino Tibetano

Il Mastino Tibetano è un cane di taglia gigante dalle antiche origini tibetane. Veniva utilizzato dai pastori seminomadi per la protezione delle greggi e per la guardia ai monasteri. Questo cane è estremamente rustico e resistente, abituato a vivere con pochissimo cibo e a sopportare climi estremi.

La sua foltissima pelliccia lo protegge dal gelo delle montagne tibetane, rendendolo uno dei cani più adatti a condizioni climatiche rigide.

San Bernardo

Il Cane di San Bernardo è una delle razze più grandi al mondo, con individui che possono raggiungere i 90 cm di altezza e i 100 kg di peso. Originario delle Alpi svizzere, veniva impiegato per guidare i pellegrini e per il soccorso alpino.

Grazie alla sua straordinaria tolleranza al freddo e alla fatica, ancora oggi è utilizzato in operazioni di salvataggio in montagna.

Terranova

Il Terranova è un cane di taglia grande noto per essere un eccellente cane bagnino. Il suo mantello folto e impermeabile lo protegge dalle acque gelide dell'Atlantico settentrionale, rendendolo perfetto per il soccorso nautico.

Questa razza tollera molto bene il freddo, ma soffre particolarmente il caldo e l'umidità eccessiva. Per questo motivo, è più adatta ai climi temperati o freddi piuttosto che alle regioni torride.

Akita Inu

L'Akita Inu è un cane di taglia grande originario del Giappone, più precisamente della prefettura di Akita. Nato come cane da caccia e successivamente utilizzato come guardiano, ha una straordinaria resistenza alle basse temperature.

Questa caratteristica è dovuta al suo fitto sottopelo e alla sua pelle spessa, caratteristiche che lo proteggono dal gelo invernale.

Schnauzer Medio

Lo Schnauzer Medio è una razza tedesca caratterizzata da un muso baffuto e un pelo ruvido e folto, che lo protegge dalle intemperie. Di taglia media, ha un fisico solido e robusto, il che lo rende un cane resistente sia al freddo che alla fatica. Grazie al suo carattere vigile e alla sua forza fisica, è spesso utilizzato come cane da guardia e da compagnia.

Pastore Maremmano Abruzzese

Il Cane Pastore Maremmano Abruzzese è l'italianissimo guardiano delle greggi, impiegato da secoli nei pascoli dell'Appennino. Grazie alla sua straordinaria tolleranza al freddo, è in grado di lavorare in condizioni climatiche difficili senza problemi.

Il suo folto mantello bianco lo protegge dalle basse temperature e gli consente di mimetizzarsi tra le pecore, garantendo una protezione efficace dai predatori. Questo cane ha un carattere indipendente e fiero, ma è profondamente legato al suo lavoro e agli umani con cui vive.