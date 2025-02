8 razze di cani che soffrono di più il freddo: le caratteristiche dei più freddolosi

Non tutti i cani reagiscono allo stesso modo al freddo, alcune razze come i Levrieri o i cani nudi sono più vulnerabili alle basse temperature. Tra i fattori che determinano una maggiore sensibilità ai climi rigidi ci sono l'assenza di sottopelo o un corpo dalle dimensioni contenute.

Non tutti i cani affrontano l’inverno con la stessa resistenza. Alcuni individui sono particolarmente sensibili al freddo e necessitano di attenzioni particolari per evitare problemi di salute.

Alcuni cani infatti per la loro conformazione fisica e il tipo di mantello non riescono a sopportare temperature rigide. Nella capacità dei cani di resistere al freddo il sottopelo gioca un ruolo fondamentale: si tratta di uno strato più fitto e lanoso che funziona esattamente come un isolante termico. i cani con un sottopelo molto folto, come il Siberian Husky o il Pastore Tedesco, sono naturalmente protetti dal freddo, mentre quelli che ne sono privi o ne hanno uno molto scarso, come i Levrieri o i cani nudi, sono più vulnerabili alle basse temperature.

Levriero

I Levrieri, come il Greyhound, il Whippet o il Saluki, sono tra le razze più sensibili al freddo. Il loro corpo è snello, con un basso livello di grasso corporeo e un pelo molto corto e rado. Questa combinazione li rende poco resistenti alle temperature rigide. I vestiti non andrebbero mai fatti indossare agli animali, tuttavia per queste tipologie di cani nei mesi più freddi possono rivelarsi molto utili una coperta o un cappottino.

Cani nudi

I cani nudi, come il Cane Nudo Peruviano e lo Xoloitzcuintli, sono privi di pelo o con una copertura minima, per questo sono molto esposti agli agenti esterni, compreso il al freddo. Il loro corpo non ha il sottopelo isolante e la mancanza di pelliccia li rende vulnerabili agli sbalzi di temperatura. Per proteggerli, è essenziale vestirli con indumenti termici e garantire loro un ambiente ben riscaldato.

Chihuahua

Il Chihuahua è una delle razze più piccole al mondo e ha un corpo che disperde il calore molto velocemente. Questi piccoli cani tremano spesso, e di frequente accade perché tremare li aiuta a bruciare energia e ad aumentare la temperatura interna.

Altri fattori che incidono sulla resistenza al freddo includono la quantità di grasso corporeo, la dimensione del cane e la sua abitudine al clima. I cani di piccola taglia tendono a perdere calore più velocemente rispetto a quelli di taglia grande. Inoltre, il suo mantello sottile, soprattutto nelle varianti a pelo corto, non offre una grande protezione contro il freddo. Questo cane tende a tremare facilmente quando le temperature scendono ed è importante proteggerlo con abiti caldi e coperte accoglienti.

Pinscher nano

Anche il Pinscher nano è un cane di piccola taglia con un mantello corto e privo di sottopelo. La sua corporatura snella lo rende particolarmente vulnerabile al freddo, quindi è consigliato limitarne l’esposizione a basse temperature e fornirgli una protezione adeguata durante le passeggiate invernali.

Bassotto

Il Bassotto ha una corporatura molto particolare dovuta alla selezione umana: il corpo lungo e le zampe corte lo portano a stare molto vicino al terreno, aumentando il rischio di raffreddarsi rapidamente. Il mantello corto delle varietà a pelo raso offre poca protezione contro il freddo.

Bouledogue Francese

Questa razza è molto sensibile alle temperature estreme, sia al caldo che al freddo. Il Bouledogue francese ha un pelo corto e un cranio brachicefalo che può rendere la respirazione più difficile nei climi rigidi. Soffre molto di più il freddo anche rispetto a razze di dimensioni simili.

Yorkshire Terrier

Nonostante il pelo lungo, lo Yorkshire Terrier ha un mantello privo di sottopelo, cosa lo rende poco adatto al freddo. Il suo fisico minuto lo porta a disperdere rapidamente il calore corporeo, quindi è importante proteggerlo e non esporlo a temperature rigide per periodi prolungati.

Bichon Frisé

Anche se ha un pelo riccio e folto, il Bichon Frisé manca di un sottopelo spesso, il che lo rende meno resistente al freddo rispetto ad altre razze dal manto più denso. Per mantenerlo al caldo è utile asciugarlo bene dopo il bagno e coprirlo quando le temperature scendono.