Il cane ha bisogno della coperta?

Il cane non ha bisogno di essere avvolto in una coperta. Ma se notiamo che manifesti sintomi per i quali dimostra di avere freddo, la prima cosa da fare è capire il perché lo percepisce, considerando che nelle nostre case la temperatura interna è mediamente alta e che Fido ha una temperatura basale diversa dalla nostra. Bisogna dunque valutare il singolo soggetto ad esempio in che tipologia rientra (ha il sottopelo?), il suo stato di salute, l'età e il contesto in cui vive.

Guardatelo bene: tutti quei peli dovranno pur servire a qualcosa! Già questa semplice osservazione deve farci riflettere su una domanda che molti si pongono, ovvero se durante l'inverno il nostro cane ha bisogno di essere protetto da una coperta. Ma la prima risposta fondamentale per proteggere il nostro cane nel caso in cui senta freddo è capire il perché lo percepisce, considerando che nelle nostre case la temperatura interna è mediamente alta e che Fido ha una temperatura basale diversa dalla nostra. Bisogna dunque valutare, nel caso in cui il cane ad esempio tremi per il freddo, il singolo soggetto in che tipologia rientra (ha il sottopelo?), il suo stato di salute, l'età e nello specifico il contesto in cui vive.

«Ovviamente anche i cani hanno freddo e ce lo dimostrano ad esempio tremando – spiega la veterinaria Eva Fonti – accucciandosi vicino un posto caldo o raggomitolandosi nella cuccia in modo da disperdere meno il calore».

Sì, come precisa l'esperta a Kodami «ci sono cani più e meno freddolosi: quelli abituati a stare all’esterno, ad esempio, soffrono meno il freddo e spesso il loro mantello si “adegua” alle temperature più rigide infoltendosi. Un cane senza sottopelo, però, e abituato a stare sempre in casa al caldo è molto probabile che uscendo in inverno inizi a tremare. Per tutto però ci vuole il buon senso: anche i cani che abitualmente risiedono all’esterno, e non dovrebbe essere questa la prassi però, anche se resistono meglio vanno tutelati offrendo loro come minimo un riparo caldo e asciutto dove possono ripararsi».

I cani, del resto, in natura non hanno bisogno di coprirsi e ciò perché percepiscono la temperatura in modo diverso dal nostro. «Il cane ha normalmente una temperatura basale che va tra i 38 e i 39 gradi centigradi – conferma la dottoressa Fonti – In pratica quasi 2/3 gradi in più rispetto alla nostra normale temperatura corporea. Questa è una cosa di cui tenere conto perché può succedere che spesso accarezzando il nostro cane lo “sentiamo caldo” e si può subito pensare che “ ha la febbre”».

Quando è necessaria la coperta per i cani?

La coperta addosso a un cane, come imposizione nostra, è un errore da non compiere. Può essere però uno strumento che se ben utilizzato apporta una sensazione di serenità e calore che prescinde anche dalla reale percezione del freddo.

Come già accennato in precedenza, se ragioniamo sulla specie in generale la risposta netta da dare è che no, non serve coprire il cane in casa perché si teme possa avere freddo ma è importante valutare le condizioni specifiche in cui quel soggetto è, e che vanno analizzate in base alla tipologia e alla situazione. Per fare un discorso non generico, dunque, è bene ragionare su quali siano i casi specifici in cui può essere necessario fornire una coperta al cane, perché come precisa l'esperta «per quelli che stanno in casa al caldo la coperta è più una coccola che se ben introdotta al soggetto può apportare un beneficio emotivo più che altro. Invece può essere utile ad esempio dal punto di vista della salute fisica per i cani anziani che si muovono poco, sia per dargli una sensazione di calore e avvolgimento ma anche proprio come comodo giaciglio per evitare che dormano sul rigido, cosa che spesso non giova alle loro articolazioni».

Altro caso in cui un cane potrebbe manifestare maggiore disagio fisico per la percezione del freddo è quello dei soggetti non dotati di sottopelo. Ma dobbiamo però ipotizzare anche che in casa vi siano temperature davvero basse perché questi animali manifestino la percezione di non riuscire a incamerare calore.

Bisogna poi necessariamente rivolgere l'attenzione a chi ancora obbliga un animale sociale come il cane a non partecipare alla vita casalinga ma lo relega in giardino. Non è così raro, purtroppo, che ci siano queste situazioni in tutt'Italia, soprattutto a causa del pensiero ancora diffuso che avere una parte esterna sia l'ideale per prendere un cane ma senza pensare al fatto che Fido non vuole solo uno spazio aperto in cui vivere ma che appagare le sue necessità significa anche avere un contatto costante con il suo gruppo familiare.

Per i cani che vivono maggiormente fuori casa, e bisogna dire che ci sono anche soggetti che lo scelgono in autonomia sebbene abbiano accesso all'appartamento, abbiamo chiesto dunque alla dottoressa Fonti di spiegare se fornire delle coperte può essere utile: «Sì, le coperte sono un supporto, anche emotivo, per i cani che stanno all’esterno. Penso anche ai cani di canile a cui non dovrebbero mancare. Ci si deve assicurare però che siano sempre asciutte, in modo da non causare danni alla salute o l'inutilità delle stesse anche solo come giaciglio perché il cane non andrebbe se bagnate».

In ogni caso, la coperta può assumere un valore affettivo e di confort a prescindere dalla questione del freddo. Importante è come viene introdotta all'animale e la cosa più semplice è appunto non manipolarlo costringendolo a rimanerne avvolto, ma proporgliela nel suo luogo di riposo onde evitare che ci si trovi nella situazione in cui, come sottolinea la veterinaria «molti cani non accettano le coperte nelle cucce o le distruggono. In questo caso è dovere del pet mate introdurre l'oggetto senza alcuna forzatura e lasciare che il cane lo esplori e ne tragga eventuale beneficio».

Come capire se il cane ha freddo?

Un cane se ha freddo trema, proprio come facciamo noi. «I segnali sono evidenti e non diversi da quelli che gli esseri umani anche mettono in atto – continua l'esperta – Noi pure del resto tremiamo e ci raggomitoliamo per non disperdere calore».

Tremori, dunque, e anche assumere una postura che consenta di stare più caldi, come appunto, raggomitolarsi. Altro segnale da tenere in considerazione è osservare il corpo e vedere se è particolarmente teso o rigido e valutare lo stato di salute controllando l'umidità del naso che non deve essere secco.

I cani rischiano di soffocare sotto le coperte?

Un cane può soffocare sotto le coperte? La domanda rappresenta una delle preoccupazioni che diverse persone manifestano e che viene anche molto cercata attraverso Internet. Ciò probabilmente è dovuto alla non considerazione che il cane sia un individuo… intelligente. Insomma, se consideriamo Fido un pupazzo possiamo credere che non abbia consapevolezza di ciò che fa, ma davvero solo un cane che ha un problema molto serio di salute potrebbe rimanere soffocato sotto una coperta e non togliersela di dosso.

«Ci sono molti cani che amano infilarsi a dormire sotto le coperte: non ci sono rischi perché il cane se sente molto caldo o non riesce a respirare sa bene che deve cambiare posizione – sottolinea infatti la veterinaria – come faremmo noi del resto».

Esistono però dei casi in cui bisogna stare più attenti? «Volendo proprio trovare degli esempi posso pensare ai cuccioli, ma davvero parliamo di quelli appena nati per capirci. Penso poi ad alcuni cani anziani i cui movimenti possono essere più rallentati o ancora cani con problemi cardiaci o respiratori o brachicefali (Bouldogue francese, Carlino, etc.). Questi soggetti sarebbe bene non farli dormire sotto le coperte, perché può provocare un surriscaldamento e una maggiore difficoltà respiratoria».