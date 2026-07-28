Terremoto in Venezuela, la storia del cane Beily: sopravvissuto 29 giorni sotto le macerie

Il Barboncino Beily è sopravvissuto 29 giorni sotto le macerie del terremoto in Venezuela, accanto al cadavere della sua persona di riferimento. Il suo salvataggio è diventato simbolo di fedeltà e speranza come quello della gatta Luli, salvata dopo 23 giorni.

Beily ha resistito per 29 giorni sotto le macerie, rimanendo accanto al cadavere della sua persona di riferimento, una donna morta causa del violento sisma che ha sconvolto il Venezuela lo scorso 24 giugno. Le immagini del ritrovamento del piccolo Barboncino hanno colpito l'opinione pubblica di tutto il mondo e la sua resistenza rappresenta la storia di un legame unico come quello tra persone e cani e anche il simbolo di una tragedia collettiva che ha portato alla morte di circa 5400 persone e di migliaia di dispersi di cui ancora non si sa il numero effettivo.

Il cane è stato trovato dai soccorritori rannicchiato accanto al corpo della madre di Victoria Rengel, una bimba di 11 anni sopravvissuta insieme al padre al violento sisma che ha perso anche la nonna a causa del terremoto. La piccola ai media locali ha dichiarato che Beily era in quella posizione "perché voleva proteggerla, ricorderò per sempre quanto amava mia madre".

Il ritrovamento di Beily è avvenuto inaspettatamente durante le operazioni di rimozione delle macerie in una zona devastata dal terremoto a La Guaira. Secondo quanto riferito dalle squadre di soccorso ai media locali, il movimento di un trattore nella zona del crollo ha permesso loro di rilevare un segnale sotto la struttura sommersa. Il cane non solo è sopravvissuto per quasi un mese senza cibo né acqua, ma ha anche sopportato il calore intenso causato dagli incendi scoppiati dopo il crollo del palazzo.

Sono circa 600 gli animali recuperati dalle macerie e mentre Beily è il cane che ha più resistito, il record felino spetta a una gatta di nome Luli che è rimasta intrappolata sotto un edificio crollato a Catia La Mar per 23 giorni. L'animale è stato recuperato dai soccorritori dopo che avevano udito un debole miagolio provenire da sotto i calcinacci. Dopo ore di attenta rimozione delle macerie, i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare la gatta, piena di polvere e gravemente debilitata. Dopo aver trascorso più di tre settimane intrappolata nell'oscurità, Luli è diventata un altro simbolo di speranza e resilienza.