Vigili del Fuoco salvano cucciolo scomparso dal 4 luglio, era nelle acque paludose della baia di San Francisco

Una squadra di Vigili del fuoco ha salvato un cucciolo a East Palo Alto, nella baia di San Francisco, in un'operazione spettacolare in acqua, usando anche un drone per monitorarlo: il cane era scomparso da casa da giorni e caduto in acqua nuotava disperatamente per sopravvivere anche all'attacco dei gabbiani.

Era scomparso da casa il 4 luglio ed è stato avvistato e recuperato mentre nuotava disperatamente nelle acque paludose della baia di San Francisco, vicino a East Palo Alto.

La storia di un cucciolo di cane ha appassionato gli Stati Uniti, se non altro anche per le spettacolari immagini del suo recupero da parte dei Vigili del fuoco di Menlo Park che lo hanno tratto in salvo con l'utilizzo di un'imbarcazione dalla quale lo hanno letteralmente ripescato.

Nel post pubblicato sull'account ufficiale, i Vigili del fuoco raccontano l'accaduto descrivendo il loro intervento come "un film d'azione" che ha portato al salvataggio del cagnolino dalla palude dove sarebbe stato oggetto anche dell'attacco di alcuni gabbiani. Gli operatori sono intervenuti il 16 luglio, quando qualcuno ha chiamato il 911 segnalando di aver visto un cane entrare nella baia vicino al ponte Dumbarton nella zona dove poi si sono recati con diverse attrezzature, tra cui due camion, una barca e un idrovolante per riuscire a prenderlo. Oltre all'utilizzo dei binocoli, i pompieri hanno fatto alzare in volo anche un drone e questo spiegamento di forze ha permesso il recupero praticamente al volo da parte di uno di loro mentre la barca si avvicinava al piccolo che cercava disperatamente di non annegare nell'acqua.

Il cucciolo è stato poi consegnato ai volontari della Società per la Prevenzione della Crudeltà sugli Animali (SPCA) che hanno rintracciato la persona di riferimento e ciò ha permesso il ricongiungimento con la sua famiglia.