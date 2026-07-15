Venezuela, il Bouledogue francese Aquiles recuperato dopo 16 giorni: salvato dalle macerie del terremoto

"Questo è il mio perrito". Mentre lo accarezza, con le lacrime agli occhi, la persona di riferimento del Bouldogue francese Aquiles ancora non crede di poterlo riavere tra le sue braccia. Il ricongiungimento tra di loro sembrava praticamente impossibile: il cane era una delle vittime del terribile terremoto che è avvenuto in Venezuela lo scorso 24 giugno ed è stato recuperato da sotto le macerie dopo ben 16 giorni.

Il cane è stato seguito dai soccorritori per tutto il tempo necessario a tirarlo fuori dall'edificio crollato in cui era rimasto intrappolato in un noto edificio residenziale che si chiama Punta Brisas, situato nella zona di "15 Letras", a Macuto, nello stato di La Guaira. Aquiles è sopravvissuto alla catastrofe per più di due settimane senza cibo né acqua.

Le immagini del recupero e del momento in cui è stato riconsegnato alla sua persona di riferimento stanno facendo il giro del mondo e nel video l'uomo racconta di non aver mai perso le speranze: dal giorno del terremoto non ha mai smesso di cercarlo e di pubblicare la sua foto sui social, con la speranza di rivederlo.