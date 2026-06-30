Estratta viva dalle macerie: il salvataggio della cagnolina Giselle dopo il terremoto in Venezuela

Le immagini del recupero della cagnolina da parte dei soccorsi salvadoregni. Foto via X



Dopo diverse ore di lavoro tra le macerie lasciate dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, una squadra di soccorso della protezione civile di El Salvador è riuscita a estrarre viva una piccola cagnolina rimasta intrappolata sotto un edificio crollato. Il suo nome, secondo quanto riferito dal presidente di El Salvador Nayib Bukele che ha condiviso il video, è Giselle e il suo salvataggio è stato accolto con grande emozione dalle squadre che da giorni sono impegnate nelle operazioni di ricerca dei superstiti.

La cagnolina si trovava tra i resti del complesso residenziale El Palmar, nella città di Caraballeda. Le immagini diffuse mostrano il momento in cui Giselle viene raggiunta e portata in salvo dopo un intervento durato circa 5 ore. Dopo essere stata estratta, la cagnolina ha "salutato" a modo suo i soccorritori: leccandogli il viso. Una volta messa al sicuro, le autorità hanno poi lanciato un appello per rintracciare la sua famiglia, chiedendo a chiunque la riconoscesse di presentare fotografie o video in grado di confermare l'identità.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime continua a salire. Secondo le autorità venezuelane, le vittime sono oltre 1.700 e più di 5.000 persone sono rimaste ferite, mentre il numero dei dispersi è ancora in fase di accertamento. Tra le vittime c'è anche un'intera famiglia originaria di Camerota, in Campania, mentre è di poche ore fa la notizia del salvataggio di un bambino di 12 anni estratto vivo a cinque giorni dal sisma.

Un ruolo fondamentale nelle ricerche lo stanno svolgendo anche i cani da soccorso. Grazie al loro straordinario olfatto, questi animali sono addestrati a individuare persone vive sotto le macerie, anche quando sono completamente invisibili ai soccorritori. Tra loro c'è anche Tsunami, uno dei cani simbolo di questa emergenza, che ha contribuito al ritrovamento di diverse persone sopravvissute.