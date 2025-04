Cosa significa quando il cane ha le orecchie dritte verso l’alto?

Nella complessa grammatica del linguaggio canino, la posizione delle orecchie gioca infatti un ruolo fondamentale: racconta ciò che il cane sta provando, cosa pensa di fare e come percepisce ciò che lo circonda



Le orecchie dei cani non servono solo ad ascoltare. Sono veri e propri strumenti di comunicazione, parte integrante della sua etologia e precise quanto uno sguardo, una coda che scodinzola o un abbaio. Nella complessa grammatica del linguaggio canino, la posizione delle orecchie gioca infatti un ruolo fondamentale: racconta ciò che il cane sta provando, cosa pensa di fare e come percepisce ciò che lo circonda. Per questo, tagliare le orecchie a un cane – pratica purtroppo ancora diffusa in alcune realtà per inseguire canoni estetici senza senso – non è solo inutile, ma profondamente crudele.

Significa privare il cane di una parte della sua identità comunicativa, di una parte della sua voce che è sì silenziosa, ma che dice moltissimo. E tra le tante posizioni che le orecchie dei cani possono assumere, una in particolare ci colpisce spesso: quando sono dritte e rivolte verso l'alto. Che succede in quei momenti? Cosa ci sta dicendo il nostro amico a quattro zampe? Le interpretazioni possono essere anche molto diverse: attenzione, curiosità, allerta, ma anche tensione o preparazione a un possibile confronto. Come sempre, a fare la differenza sono il contesto e l'insieme di tutti gli altri segnali del corpo.

Perché il cane drizza le orecchie?

Le orecchie dritte e tese, rivolte verso l’alto, spesso significano che qualcosa ha attirato la sua attenzione



Le orecchie dritte e tese, rivolte verso l'alto, sono una delle immagini più iconiche quando pensiamo a un cane all'erta. Questa posizione si osserva spesso quando, per esempio, qualcosa ha catturato la sua attenzione: un rumore improvviso, un movimento, la presenza di una persona o di un animale sconosciuto. La scena è più o meno la seguente: il cane è fermo, la testa leggermente inclinata e le orecchie dritte come due radar puntati verso la fonte del suono o dell'oggetto della sua attenzione. In questi momenti, il suo corpo si irrigidisce leggermente, la bocca si chiude e lo sguardo si fa concentrato. È il classico atteggiamento di vigilanza, in cui sta cercando di raccogliere più informazioni possibili prima di decidere cosa fare.

Naturalmente, c'è anche molto di più. Quando la situazione si fa ancora più carica, le orecchie non solo restano dritte, ma si spingono in avanti, a volte tanto da sembrare quasi che si tocchino con le punte. Questo accade, per esempio, quando il cane si prepara a un'interazione potenzialmente conflittuale, come l'incontro con un altro cane che non conosce o con una persona che lo mette a disagio. In questi casi, la postura generale si fa ancora più rigida: la coda si alza ed è dritta e il pelo sulla schiena può sollevarsi leggermente (la cosiddetta piloerezione). Tutti segnali che indicano un aumento della tensione e della reattività.

Cosa vuole comunicare il cane quando ha le orecchie dritte?

Quando le orecchie sono dritte e ben tese verso l’alto, spesso il cane è attento, curioso o in stato di allerta. Foto da Wikimedia Commons



Il linguaggio delle orecchie, come quello del corpo in generale, non è però mai così assoluto. Le orecchie dritte da sole non significano sempre la stessa cosa: dipende dal contesto, dall'ambiente, dalla storia del cane e dalla sua personalità. Tuttavia, ci sono alcune emozioni e intenzioni che possiamo leggere abbastanza chiaramente. Quando le orecchie sono dritte e ben tese verso l'alto, spesso il cane è attento, curioso o in stato di allerta. Non è necessariamente preoccupato o arrabbiato, ma è coinvolto da ciò che vede, sente o percepisce e sta cercando di capire come comportarsi. È una sorta di fase di analisi.

Se, però, le orecchie si spingono decisamente più in avanti, accompagnate da una postura tesa, bocca chiusa, sguardo fisso e coda alta, allora ci troviamo davanti a un cane che sta entrando in una modalità più reattiva o difensiva. Può voler comunicare che non si sente del tutto a suo agio oppure che è pronto a difendere sé stesso, chi o ciò che reputa importante o il suo territorio. Tutto questo non significa automaticamente aggressività. I cani comunicano in modo preventivo e cercano sempre di evitare lo scontro esplicitando il proprio stato d'animo. Le orecchie dritte in avanti possono voler dire: "So che ci sei, ti sto osservando. Valuto cosa fare". È un invito a rispettare lo spazio, a rallentare, a comunicare anche noi con maggiore calma e rispetto.