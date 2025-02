Cosa significa quando il cane ha le orecchie abbassate?

Non fatevi trarre in inganno dai luoghi comuni: un cane con le orecchie indietro non sta dicendo che vuole le vostre coccole. Le posizioni cambiano a seconda degli stati d'animo e del contesto. Un cane con le orecchie messe dietro può manifestare così anche paura, arrendevolezza e se il corpo è teso e c'è piloerezione può essere un segnale che sia pronto poi a difendersi da quello che per lui è un pericolo.

"Ha le orecchie abbassate, vuole le coccole!". E' un'idea diffusa pensare che quando un cane porta indietro le orecchie significhi necessariamente che è predisposto al contatto e, anzi, che addirittura per questo motivo lo richieda. Le cose non sono in realtà così semplici e se proprio vogliamo dare una prima spiegazione a questo comportamento è bene ragionare all'inverso: è un segnale di comunicazione da parte del cane che così può manifestare paura e diffidenza.

E' bene però dire subito che la postura di un cane è fatta di tante espressioni diverse e coinvolge diverse parti del corpo, oltre alla mimica facciale infatti bisogno valutare altri elementi e solo così possiamo provare a comprendere il suo stato d'animo per interpretare la sua comunicazione.

In modo del tutto esemplificativo, possiamo dire che ci sono occasioni in cui un cane tira indietro le orecchie in senso positivo, ad esempio quando è in una situazione di serenità e di fronte a una persona di cui ha fiducia o quando rientrate a casa e facendovi le feste notate che ha le orecchie puntate verso il dorso.

Cosa significa quando il cane abbassa le orecchie e le tira indietro?

Come ha spiegato l'istruttore Luca Spennacchio su Kodami, i movimenti delle orecchie di un cane hanno diverse funzioni e significati. Escludendo da questo articolo tutto ciò che riguarda l'udito e dunque le ragioni per cui le orecchie si muovono a seconda di determinati suoni e della loro interpretazione da parte di Fido, rimaniamo sulla sfera emotiva e sull'aspetto della comunicazione canina.

Spennacchio ad esempio sottolinea, per semplificare il discorso e renderlo chiaro a chi è interessato a compiere i primi passi per comprendere meglio il proprio compagno a quattro zampe: «Quando il cane è attento, curioso, interessato le orecchie vengono portate in avanti, quando è preoccupato, perplesso, dubbioso vengono portate indietro».

Questa affermazione ci aiuta a tornare a quanto abbiamo accennato a inizio articolo. Le orecchie sono una buona cartina di tornasole per capire cosa sta provando quel determinato cane in quel determinato contesto ma vanno analizzate anche insieme alle posture che assume Fido con il resto del corpo.

Partiamo dunque proprio dalla relazione con il cane per comprendere il suo atteggiamento: un cane che non conosce una persona, per fare un esempio pratico, e che di sua natura è diffidente o semplicemente impaurito per qualche motivo nei confronti degli esseri umani, tenderà a portare le orecchie indietro come segno di arrendevolezza e scuotendo la coda che terrà bassa. Ma un altro cane potrebbe invece farlo, accompagnando la mimica facciale da una postura rigida e con una coda che si muove nervosamente e alta. In quest'ultimo caso quel cane sta comunicando uno stato di allerta che lo pone con un atteggiamento decisamente più assertivo rispetto all'esempio precedente.

I cani comunicano attraverso il corpo: le posizioni delle orecchie e il loro significati

Queste rappresentazioni appena fatte servono proprio a capire l'importanza di guardare alla comunicazione del cane in toto, non solo riferendosi a una singola parte del corpo. L'idea infatti che le orecchie abbassate stiano a simboleggiare sempre un atteggiamento remissivo è scorretta se non si s chea possono invece proprio indicare quanto una determinata situazione ponga il soggetto in allarme e che così lo sta manifestando invece in modo chiaro, dal suo punto di vista.

Proviamo a fare un elenco di posizioni in cui il cane può direzionare le sue orecchie e a spiegarne il significato.

Orecchie abbassate, ma non verso l'indietro – Questa è una posizione "neutra", ovvero quella in cui solitamente (a seconda anche delle razze e tipologie) i cani "portano" le orecchie. Spesso è accompagnata anche da una postura del corpo rilassata, con la bocca aperta e la coda che cade morbida. In questi casi, un cane è a suo agio e mostra una omeostasi generale che esprime attraverso quella che possiamo definire complessivamente una postura serena. Se poi Fido ha un'espressione del viso rilassata in toto, magari con gli occhi socchiusi e lo sguardo morbido, vuol dire che siete in una situazione di reciproca fiducia e corrispondente amore.

Orecchie abbassate e rivolte all'indietro – Guardate bene: sembra che Fido non abbia più le sue orecchie? Significa che si sente minacciato da qualcosa o da qualcuno, ha paura oppure sta mostrando quella che prima abbiamo definito arrendevolezza. Accade per esempio quando ce la prendiamo con lui e avrà anche la coda tra le gambe probabilmente per farvi capire il suo stato d'animo. E lo fa anche quando si mette a pancia all'aria, caso in cui sta dicendo "non ti arrabbiare" a suo modo. Se ha paura o si sente minacciato da qualcosa, però, e vuole far capire all'altro soggetto che questa cosa non gli piace, noterete che il corpo si irrigidisce, che la coda è tenuta tesa e dritta, generalmente, muovendosi a scatti in punta. In questo ultimo caso quel cane non è affatto arrendevole e sta avvisando che può reagire a una situazione che non gli piace.

Un orecchio indietro, l'altro no – Fido non sa bene cosa sta accadendo e cerca di percepire i suoni intorno a lui. Accade anche quando gli parliamo, a volte, accompagnato dal movimento di tutto il capo. Questo è uno dei tanti momenti in cui si può apprezzare quando un cane ragiona e fa di tutto per comprendere ciò che gli diciamo o quello che sta accadendo intorno a lui.

Orecchie dritte e rivolte verso l'alto – Fido sta valutando ciò che accade intorno a lui: un rumore, una persona che è entrata nella sua zona, qualcosa di nuovo che non conosce e così via. La sua attenzione eè focalizzata su un elemento particolare e sta capendo di cosa si tratti. Solitamente, questa posizione è accompagnata da una postura del corpo più rigida e concentrata e dalla bocca tenuta chiusa.

Orecchie in avanti – Quando arrivano quasi a toccarsi siamo vicini a un punto di rottura nella "contrattazione". Nella comunicazione canina tutto è spiegato, siamo noi che dobbiamo conoscere quello che Fido vuole dirci e un cane che arriva a porsi con tutto il corpo, in realtà, e non solo con il capo dritto verso quello che è considerato un'antagonista ci deve portare a comprendere che è arrivato quasi al limite prima di offendere. I cani sono dei grandi mediatori, quindi è bene sapere che lo scontro per loro è l'extrema ratio. Non saranno dunque solo le orecchie a mostrare che il grado di tolleranza è arrivato al limite ma tutta una postura rigida, la bocca che rimane chiusa, la coda in posizione dritta verticale e un elemento facile da vedere è il pelo lungo la schiena che si alza (piloerezione).