Perché il cane abbaia senza apparente motivo

Un cane non abbaia mai senza un motivo, il problema è che per noi può essere non apparente. Fido ha un olfatto e un udito superiori rispetto al nostro e può mettere in atto questo comportamento, ad esempio, perché ha sentito un rumore che lo mette in allarme o annusato una traccia molto odorosa. Ma ci sono dei casi in cui è utile farsi aiutare da un educatore o da un istruttore cinofilo per capire la sua comunicazione e altri in cui è meglio rivolgersi a un veterinario esperto in comportamento.

Un cane non abbaia mai senza che vi sia un motivo: il problema è che per noi, spesso, non è apparente. Per capire dunque perché lo fa, dobbiamo innanzitutto partire capovolgendo la naturale visione antropocentrica in cui ci poniamo quando guardiamo gli altri animali. Solo così possiamo comprendere che il nostro ‘sentire' o ‘percepire' la realtà è specie specifico, come del resto vale per tutte le altre creature viventi.

Un cane che abbaia senza che noi umani arriviamo a capire il motivo per cui lo fa deve indurci a riflettere da subito sul suo stato d'animo e valutare il contesto in cui accade. Fido, infatti, non è un oggetto che ha un libretto di istruzioni a cui fare riferimento e che valga per tutti i ‘modelli' ma un individuo dotato di emozioni e cognizioni e la cui personalità dipende da una serie di fattori – tra cui fondamentale la relazione che ha con il suo umano – che lo portano ad essere un unicum.

Fattore fondamentale in tal senso è dunque l'ambiente in cui si trova, sia quello in cui è cresciuto o quello in cui opera il comportamento e utile, ad esempio, è valutare se vi è mai stato in precedenza. Un cane che abbaia senza un apparente motivo, infatti, lo potrebbe fare perché sente un rumore in lontananza che non è ‘comune' nella sua quotidianità oppure perché vi siete trasferiti da poco nella nuova casa e ancora non si è abituato anche solo al fruscio del vento della stanza accanto che per voi è impercettibile.

Un cane abbaia tanto anche solo per attirare la nostra attenzione, per coinvolgerci e di solito lo fa anche manifestandolo con il resto del corpo (coda sventolante, invito al gioco con inchino e balzi, etc). Ma nel caso in cui non si siano comprese le sue intenzioni, potrebbe ad esempio stare fermo e continuare ad abbaiare verso un oggetto che vuole che gli lanciate e non ve ne siete appunto resi conto.

Un soggetto però che abbaia senza soluzione di continuità e davvero non si riesce ad associare a nulla il perché, potrebbe essere in una situazione di estremo disagio dovuto a un problema legato alla sfera comportamentale che va indagato con un istruttore cinofilo (se adulto) o con un educatore (se cucciolo) che a loro volta potranno analizzare la situazione e riportarla a un veterinario esperto in comportamento.

Perché il cane abbaia "al nulla"?

Prima abbiamo fatto un esempio che in realtà mette in evidenza uno dei super poteri dei cani: l'udito. Ma non bisogna dimenticare che il potere dei poteri di Fido è l'olfatto e può succedere che sia proprio una traccia in un bosco, ad esempio, o anche solo una briciola incastrata sotto un mobile a indurre Fido a dirvi con insistenza: "Ehi ma vuoi aiutarmi o no?" oppure "Andiamo?".

Questi esempi ci sono utili per facilitare la comprensione proprio di cosa si intende quando si parla di percezioni diverse a seconda della specie di cui si fa parte e che non si deve mai classificare un animale ‘più intelligente' di un altro perché altrimenti se valutassimo le capacità olfattive di un cane rispetto alle nostre non ci faremmo di certo una bella figura.

Detto ciò, proviamo a fare un breve elenco di motivi per cui un cane potrebbe abbagliare senza un motivo per noi apparente:

abbaio per indurci a fare qualcosa: come da esempi precedenti, il senso di quell'abbaiare è semplice se lo traduciamo in parole umane. "Datti una mossa, c'è qualcosa che mi interessa e ho bisogno di te per qualche motivo". Il motivo varia a seconda delle situazioni.

Abbaio per paura, ansia o stress: facevamo prima l'esempio di un rumore molesto o sconosciuto che potrebbe indurre Fido a mettersi in allarme e a mettere in atto il comportamento per avvertimento. Ma anche l'assenza della persona di riferimento, in casi estremi, può portare il soggetto ad abbaiare e anche ululare senza soluzione di continuità per ansia da separazione.

Abbaio per emozione positiva: ad esempio l'odore di qualcosa di interessante per un cane si trasforma emotivamente in una gioia che viene espressa in modo 'eccessivo', come se noi ci mettessimo a urlare perché abbiamo avuto una bella notizia. Il cane, in quel momento, sta comunicando al mondo le sue emozioni positive al riguardo.

Frustrazione e noia: qui entriamo nei disagi dovuti alla mancanza di appagamento delle necessità del cane ed è strettamente legato alla relazione con l'umano di riferimento.

Problemi legati alla salute psichica – Un cane che abbaia fissando il muro, ad esempio, deve farci porre la domanda se non abbia un problema comportamentale legato alla sfera della salute psichica. Come sempre è da valutare il singolo comportamento e in questi casi, davvero qualora non vi sia alcuna correlazione con altri eventi, è importante consultare un veterinario esperto in comportamento.

Cosa fare se il cane abbaia senza motivo

Capire il motivo è, ovviamente, la prima cosa da fare. Se siete qui probabilmente non riuscite da soli a comprendere perché il vostro compagno canino abbai in questo modo e il primo consiglio che vi possiamo dare è di non fermarvi all'osservazione del comportamento nel momento in cui lo mette in pratica ma… "ad unire i puntini". Ciò significa che dovete prestare attenzione a tutto ciò che accade prima che Fido inizi ad abbaiare e anche al momento in cui smette di farlo. E' il modo migliore, questo, per iniziare da soli a contestualizzare e poter poi riportare all'educatore o istruttore cinofilo a cui vi rivolgete delle informazioni che per lui saranno preziose per poter comprendere e trasferire a voi le informazioni e le indicazioni per decidere cosa fare.

Ci sono, diciamolo, situazioni in cui non c'è da mettere in atto nulla di particolare: un cane che abbaia perché sente un rumore che lo mette in allarme non sta manifestando nessun problema comportamentale. Se questo atteggiamento appunto è messo in atto una tantum è importante chiedersi perché ma anche capire, appunto, che fa parte del repertorio etologico della specie e siamo nel normo comportamentale.

Se invece l'abbaio è costante, rivolto verso di voi o appunto del tutto privo dal vostro punto di vista di significato, come potrebbe essere quello di un cane che abbaia immobile e fissando il vuoto davvero, bisogna intervenire per capire qual è la fonte del problema perché in questi casi un esperto in comportamento può riscontrare eventuali patologie ma, anche, valutare la relazione e aiutare voi e il vostro cane a vivere una vita per entrambi più appagante.,