Cosa significa quando il cane rizza il pelo: perché succede e cosa sta provando

La piloerezione nel cane è la manifestazione esterna di uno stato d'animo negativo. Paura, rabbia e anche desiderio di far capire all'eventuale avversario di 'essere più grande' di quello che si è. La comunicazione di Fido è fatta di diversi segnali che vanno interpretati e solo valutando il contesto e la situazione si può capire cosa effettivamente sta provando il nostro amico nel momento in cui solleva il pelo sulle spalle o sull'attaccatura della coda.

Che cosa è quella ‘criniera' che Fido ha però sulla parte finale del dorso o in mezzo alle scapole e che appare e scompare solo in determinate situazioni? Si chiama ‘piloerezione‘ e se l'avete notata è un ottimo segno che siete attenti al vostro cane e che vi aiuterà a capire il suo stato d'animo.

Osservando il linguaggio del corpo, infatti, si possono comprendere tante cose del nostro compagno a quattro zampe e scoprire il suo mondo interiore, cosa sente e cosa prova a seconda delle situazioni e del contesto come avviene ad esempio per la posizione delle orecchie.

Ebbene sì, quando un cane ‘drizza il pelo' sta manifestando chiaramente un'emozione che però non ha nulla di positivo.

Cosa significa quando al cane si rizza il pelo?

Quando il pelo poco sopra l'attaccatura della coda o tra le scapole del cane si alza significa che quel soggetto sta provando rabbia, paura o anche è agitato per qualche motivo. Come ha spiegato l'istruttore cinofilo Luca Spennacchio si Kodami è "un po’ come quando ci viene la pelle d’oca: non già in risposta ad un abbassamento della temperatura esterna ma a causa di una intensa emozione, che nel nostro caso però può anche essere di stupore e fascinazione".

Nel cane, invece, il pelo dritto indica che la situazione in cui si trova non è piacevole: c'è qualcosa che lo mette in allarme o che può determinare una sua reazione successiva, fosse anche solo una pipì attraverso la quale poi scarica l'emozione negativa e, probabilmente, comunica in questo modo al resto del mondo il suo stato d'animo (ad esempio se c'è un cane che non gli sta simpatico nei dintorni).

Ad oggi non si sa se vi sia una differenza se Fido ‘alza il pelo' nella parte anteriore o posteriore del corpo ma su Kodami la biologa Elisabetta Mariani ha così spiegato l'eventuale differenza: "Parrebbe che l'orripilazione nella zona lombo-sacrale del cane, quindi nella zona posteriore, ove vi sono concentrazioni maggiori di testosterone e cortisolo, sia più attinente ad una pulsione emotivo-agonistica, quando per esempio ci sono due cani maschi adulti che si confrontano. Mentre l'orripilazione nella zona del collo e delle spalle è più legata ad una stimolazione dell'amigdala, quindi ad un'emozione più che altro di paura".

X motivi che possono far rizzare il pelo al cane

I motivi per cui il cane drizza il pelo possono essere riassunti, a titolo informativo ma non esaustivo, nei seguenti:

Paura.

Rabbia.

Agonismo, come segnale di minaccia ("Mi faccio più grande di fronte a un avversario").

Come tranquillizzare il cane in questi casi?

La piloerezione è dunque una reazione dovuta ad uno stato d'animo negativo che non sempre, però, è facile da riconoscere anche perché poi ci sono cani il cui manto non consente di vedere ciò che sta accadendo. Pensiamo infatti a razze come il Barbone o il Lagotto, ovvero cani che hanno quel pelo riccio che pure dritto non sarà visibile e questo non solo per noi ma anche per gli altri cani.

E' per questo importante essere sempre attenti a ciò che accade intorno a noi, ad esempio in passeggiata, e osservare anche eventuali altre ‘rigidità' nel nostro cane, come una postura appunto meno rilassata o notare se si punta e non vuole andare più avanti perché sta arrivando un altro animale e lui ha già avvertito dall'odore, ad esempio, che è un soggetto con cui non si stanno proprio simpatici.

La comunicazione del cane, infatti, è un insieme di segnali che vengono inviati attraverso movimenti, posture, segnali para verbali e verbali. Come ha spiegato Luca Spennacchio, infatti, bisogna osservare diverse cose: "Il ringhio, lo spostamento del peso in avanti o in dietro, l'incurvarsi della groppa verso il basso, la posizione delle orecchie e l'espressione del muso, eccetera. Insomma, gli indizi per comprendere il disagio possono essere tanti. Certamente è inutile dire al nostro cane di ‘abbassare la cresta', dato che non è un'azione volontaria, quello che però possiamo fare è toglierlo dalla situazione. Solitamente il segnale che la tensione si è sciolta, quindi che effettivamente il cane ha cambiato stato emotivo, e si è liberato dal disagio è una bella, e rumorosa, scrollata".