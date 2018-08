Un ragazzo senegalese di 25 anni è stato fermato dalla polizia di Venezia in relazione al presunto stupro di una ragazza di 15 anni a Jesolo: il giovane è stato intercettato a Mestre. Gli agenti hanno eseguito il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Venezia. Il 25enne è gravemente indiziato della violenza sessuale commessa a Jesolo lo scorso 23 agosto. L'inchiesta, coordinata dalla locale procura e condotta dalla Mobile di Venezia, ha permesso di rintracciare a Mestre il venticinquenne che aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva. Bloccato dagli agenti, è stato condotto nella casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore.

Il fermo arriva in seguito alla denuncia sporta da una ragazza di 15 anni che ha riferito di essere stata violentata in spiaggia dopo essersi appartata con un giovane. I fatti risalgono a mercoledì notte a Jesolo. L'adolescente aveva raccontato di essere stata abusata abusata da un ragazzo straniero, che poco prima l'aveva convinta a lasciare la sua compagnia di amici per appartarsi e avere una conversazione più intima e successivamente avrebbe approfittato di lei tra sdraio e ombrelloni. La vittima, residente in Friuli Venezia Giulia, era in vacanza a Jesolo insieme alla famiglia in un’altra località del litorale. La giovane avrebbe conosciuto il suo violentatore nel cuore della movida di Jesolo, in un locale di piazza Mazzini, in una zona molto vivace di notte. I due, dopo aver scambiato due chiacchiere, avevano deciso di allontanarsi dal resto della compagnia per avere una maggiore intimità in spiaggia: è qui che, stando a quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato commesso lo stupro. Ed è qui che alcune ore dopo la ragazza è stata trovata, in lacrime, dai suoi amici che dopo averla soccorsa hanno dato l'allarme alla polizia.