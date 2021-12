Zendaya ha un canale YouTube da 11 anni: ecco i suoi primi video Prima di iniziare a calcare i red carpet, l’attrice e cantante aveva già un suo canale, aperto poco dopo il debutto nella serie tv A tutto ritmo.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'attrice e cantante Zendaya sta vivendo uno dei suoi periodi artistici più ricchi di soddisfazioni: solo quest'anno sono usciti nelle sale cinematografiche tre film che la vedono tra i protagonisti, e due di questi — Dune e Spider-Man: No Way Home — sono stati o si annunciano successi planetari. In questa fase della sua carriera l'attrice è stata riconosciuta anche come icona di stile dal mondo della moda, ma prima di iniziare a calcare i red carpet è stata una youtuber precoce in tutti i sensi: sia perché il primo video caricato sul suo canale YouTube risalgono al 2010 — quando il portale non era affollato di creator e influencer come oggi — sia perché all'epoca l'attrice aveva compiuto 14 anni da pochi mesi.

Il primo video YouTube di Zendaya

La prima apparizione su YouTube di Zendaya risale al 28 novembre 2010, ed è una sorta di messaggio di benvenuto ai fan potenzialmente interessati a iscriversi al suo canale. Il titolo è semplicemente "Il mio primo video", mentre nella presentazione spiega allegramente che il suo canale sarà un posto per "volti felici e sorridenti, amore e balli". Oggi il video vanta quasi 4 milioni di visualizzazioni ma è lecito pensare che la maggior parte dell'attenzione attirata dalla clip provenga proprio da questi ultimi anni. Ai tempi in effetti la carriera di Zendaya era già iniziata, ma era ancora agli esordi: nel 2010 l'attrice appariva nei suoi primi lavori da modella e aveva lavorato in alcuni spot e video musicali, ma aveva appena messo a segno il suo primo ingaggio rilevante: il ruolo di Rocky Blue nella serie tv A tutto ritmo su Disney Channel, al fianco della collega Bella Thorne nella parte di CeCe Jones. La serie a debuttato il 7 novembre, mentre il primo video di Zendaya su YouTube risale ad appena tre settimane dopo.

In realtà la carriera di Zendaya come youtuber non è stata particolarmente prolifica: la sua carriera l'ha probabilmente mantenuta fin troppo occupata per aggiornare i fan sulla piattaforma di condivisione, che conta un totale di 65 video includendo anche le clip musicali e le riproposizioni di materiale come interviste e speciali a lei dedicati. Gli aggiornamenti inoltre si fermano a 4 anni fa, quando l'attrice ha condotto un video di "auto-reazione" alle sue stesse clip del passato, spiegando come ai tempi dei suoi primi video pensasse di dover adeguare il suo personaggio su YouTube a quello interpretato nella serie TV nella quale stava recitando.