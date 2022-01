Hanno hackerato il canale YouTube dei TheShow Il canale YouTube dei TheShow è stato hackerato e ha cambiato nome in MicroStrategy USA. “Siamo in contatto con Google per risolvere il problema” spiega il duo comico.

A cura di Marco Paretti

Il 2022 non inizia bene per i TheShow, il popolare gruppo di youtuber italiani composto da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace. Nelle ultime ore il loro canale YouTube sembra essere stato preso di mira da alcuni hacker, che hanno preso il controllo del profilo tagliando fuori i legittimi proprietari. Ora il canale ha cambiato nome in "MicroStrategy USA" e per diverse ore ha mostrato una diretta video i cui contenuti, ovviamente, non appartenevano ai veri youtuber, che promettono: "Siamo in contatto con Google per risolvere il problema".

I problemi sembrano essere iniziati nella serata del 7 gennaio, quando il canale è finito nelle mani di un gruppo di hacker. "Come ci avete segnalato, in seguito a un attacco informatico il nostro canale YouTube è stato compromesso" si legge nelle storie pubblicate sul profilo Instagram ufficiale. Un messaggio è apparso anche nella sezione community del canale, dove gli youtuber sono riusciti a pubblicare un testo dove spiegano che "in questo momento è in mano ad altre persone che hanno cambiato il nome del canale, pubblicato live e iniziato progressivamente a eliminare tutti i nostri video".

Gli youtuber spiegano di essere già in contatto con Google per recuperare il canale e che l'azienda ha "un backup completo del canale, con tutti i video, views, like e commenti" che quindi saranno ripristinati nel caso in cui gli hacker dovessero cancellarli. "Ovviamente alcuni di voi non riconoscendo il canale, si sono disiscritti, vi chiediamo di non farlo e aspettare che la situazione venga risolta" continuano, aggiungendo anche che gli hacker non hanno accesso ai dati di fatturazione degli abbonati al canale. Ovviamente fino a quando non sarà ripristinato il profilo è bene non effettuare nessuna azione richiesta in live o all'interno di contenuti pubblicati dagli hacker sotto falso nome.