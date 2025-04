video suggerito

YouTube sperimenta in Italia i video a velocità 4x: riusciremo ancora a capirli? YouTube sta presentando una nuova funzione agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Premium. Ora potranno vedere i video della piattaforma a una velocità quattro volte superiore a quella con cui sono stati caricati. Si tratta esattamente del doppio della velocità disponibile in questo momento per gli utenti normali.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni alcuni utenti di YouTube in Italia hanno ricevuto una notifica. Si tratta di una nuova funzione nelle impostazioni del video che permette di aumentare la velocità di visione, anche di parecchio. YouTube ha annunciato che sta implementando la possibilità di vedere i video in 4x, raddoppiando quindi la velocità massima ora disponibile per tutti gli altri utenti. Un video di 10 minuti si potrà vedere così in 2 minuti e 30 secondi.

Al momento la funzione 4x sembra riservata solo agli utenti Premium, il piano di abbonamento che in Italia costa 13,99 euro al mese. YouTube premium permette di usare YouTube e YouTube Music senza annunci e in background, senza avere l'app aperta. I video si possono anche vedere senza connessione di rete, un po' come succede per Netflix o Spotify quando scarichiamo i loro contenuti. Ricordiamo solo che l'abbonamento a YouTube Premium è diverso dai sistemi di abbonamento dei singoli canali che invece permettono di sbloccare contenuti coperti.

Leggiamo nella nota arrivata agli utenti Premium in Italia: “Esperimenti disponibili: regola con precisione la velocità di riproduzione aumentandola fino a 4x su dispositivi mobili”. Al momento la funzione si può provare sia su iOS che su Android.

A cosa serve vedere un video in 4x?

Provate a prendere un vocale di WhatsApp, ascoltato in 2x e poi immaginate di ascoltare l’audio che viene fuori ancora al doppio della velocità. Noi abbiamo provato a farlo con un nostro video con interviste e voice over. Ovviamente è impossibile capire anche solo una frase.

Non è chiarissimo a cosa dovrebbe servire questa opzione. L’unica funzione per qui potrebbe essere utile è quella di ritrovare un punto esatto nei video molto lunghi. Il 4x permette di muoversi velocemente da una scena all’altra, mostrando comunque in questo processo le immagini riprese.