WhatsApp down oggi, problemi con l’app di messaggistica: è rimasta bloccata per più di un’ora WhatsApp ha smesso di funzionare oggi, mercoledì 19 luglio, intorno alle 22.00, non sono ancora chiare le cause del down, ma dopo un’ora il disservizio è rientrato.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

WhatsApp ha avuto problemi in tutto il mondo. In Italia, oggi, mercoledì 19 luglio, a partire dalle 22.00 si sono accumulate le segnalazioni degli utenti che non riuscivano a usare l'app di messaggistica. Il portale Downdetector ha confermato che per più di un'ora, WhatsApp ha smesso di funzionare. Verso le 23.00 la curva delle segnalazioni è diventata meno ripida, le segnalazioni sono diminutite e il disservizio lentamente è rientrato. Non è ancora chiara la causa e Meta non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

L'hashtag #WhatsAppdown è rimbalzato su Twitter. Nei commenti gli utenti hanno raccontato problemi diversi: chi non riusciva a inviare i messaggi, chi non poteva accedere al backup. Le segnalazioni sono arrivate dalle principali città di tutta Italia, ma non solo. Sui social gli utenti hanno spiegato che anche altri Paesi sarebbero coinvolti. Tra questi, Stati Uniti, Australia, Argentina e Germania.

Durante il down WaBetaInfo, il sito dedicato alle novità dell'app di messaggistica ha comunicato: "WhatsApp sta riscontrando gravi interruzioni di servizio. Vi terrò aggiornati sulla situazione e su ogni sviluppo" fino al "momento in cui il servizio sarà pienamente ristabilito".