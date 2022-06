Vedi storie doppie su Instagram? È un bug del social La portavoce di Meta Christine Pai ha detto via email a The Verge che la società è “a conoscenza del fatto che alcune persone hanno problemi ad accedere alle storie di Instagram”.

A cura di Lorena Rao

Instagram è stato colpito da un bug fastidioso con le storie. Pare infatti che diversi utenti debbano rivedere tutte le storie di qualcuno prima che possano vederne di nuove. Ad esempio, se un amico ha pubblicato cinque storie e se ne sono guardate solo quattro prima di scorrere via, la volta successiva Instagram ripartirà dalla prima e non dall'ultima visualizzata. Si genera dunque un cortocircuito non proprio comodo in un social rivolto alla comunicazione e ai contenuti digitali. A risentirne in particolare modo sarebbero i content creator. Il problema ha colpito pure diversi redattori di The Verge, che hanno segnalato il problema a Meta, ma anche su Reddit cominciano a diffondersi post di utenti a proposito dello stesso bug.

La portavoce di Meta Christine Pai ha detto via email a The Verge che la società è "a conoscenza del fatto che alcune persone hanno problemi ad accedere alle storie di Instagram". Ha inoltre aggiunto che Instagram sta "lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile". Infine si è scusata per l'inconveniente.

Il problema principale è da ricollegare all'app di Instagram, incapace di ricordare l'ordine di visualizzazione delle storie di un utente, per cui ogni volta ripropone da capo gli stessi contenuti. Nonostante le segnalazioni, il bug non sembra comunque così diffuso, tant'è che non è nemmeno in tendenza su Twitter. Anche nel social dall'uccellino blu è possibile risalire a qualche segnalazione, ma il problema di Instagram sembra rimanere circoscritto a nicchie di utenza. Intanto Meta ha garantito di essere al lavoro per una risoluzione definitiva, in modo da evitare che gli sfortunati e le sfortunate colpiti dal bug debbano rivedere le stesse storie ogni volta che accedono all'pp.

In generale Instagram si trova in una fase di grandi cambiamenti. Alcuni macchinosi, come la personalizzazione della chat, altri ufficiali come il cambio dell'algoritmo che premia i contenuti originali al posto di altri tratti da piattaforme concorrenti. Sì, il riferimento è a TikTok.