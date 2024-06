Un’intera famiglia denuncia la Nasa: “La loro spazzatura spaziale è caduta sulla nostra casa”

video suggerito

Nel marzo del 2021 un carico di spazzatura spaziale è uscito dalla Stazione Spaziale Internazionale. Secondo le previsioni della Nasa doveva distruggersi una volta entrato nell'atmosfera terrestre ma qualcosa è andato storto. Tre anni dopo il distacco una parte di quel carico è finita nel pavimento di una casa in Florida.

A cura di Valerio Berra

Un giorno di ottobre del 1988 il motore di un jet è caduto nella camera di un adolescente. Il ragazzo si chiamava Donnie Darko e giusto il giorno prima un misterioso mostro dalle sembianze di un coniglio gli aveva detto che il mondo sarebbe finito in poco più di 28 giorni. Quello che è successo a una famiglia della Florida non è l’incipit del film diretto da Richard Kelly ma poco ci manca.

All’inizio del 2024 una casa di Naples, in Florida, è stata colpita da un oggetto proveniente dallo Spazio. Un cilindro pesante circa un chilo che prima ha bucato il tetto della casa e poi è entrato nel pavimento. Se trovate curioso che esista una città in Florida che è la versione inglese di Napoli, non stupitevi troppo. In tutti gli Stati Uniti ci sono 11 Naples, dalla Florida al Maine.

Da dove arriva il detrito spaziale

Attorno alla Terra orbitano migliaia di detriti di svariate dimensioni. Solo nelle ultime ore un satellite russo si è frantumato nello Spazio costringendo gli astronauti della ISS a mettersi al riparo. L’oggetto caduto sulla casa di Naples però ha una provenienza abbastanza precisa.

L’incidente registrato in Florida coincideva con il rientro di una serie di vecchie batterie dalla Stazione Spaziale Internazionale. Un carico che doveva precipitare proprio quel giorno sul Golfo Del Messico. L’operazione era gestita dalla Nasa e l’obiettivo era far bruciare tutta la spazzatura spaziale durante la discesa in atmosfera.

L’oggetto a questo punto è stato recuperato e portato alla Nasa. Dopo una serie di analisi il verdetto: quel piccolo cilindro faceva parte del carico di spazzatura spaziale che avrebbe dovuto bruciare nell’atmosfera. Quando il cilindro è arrivato nella casa c’era solo Alejandro Otero, il figlio del proprietario. Non è stato ferito dall’impatto ma questo non ha impedito all’avvocato di famiglia di fare causa contro la Nasa.

La causa contro l’Agenzia Spaziale Americana

L’avvocata Mica Nguyen Worthy ha spiegato che la causa è motivata dallo stress vissuto dai membri della famiglia: “I detriti spaziali sono un problema reale e serio a causa dell'aumento del traffico spaziale negli ultimi anni. I miei clienti stanno cercando un risarcimento adeguato per giustificare lo stress e l'impatto che questo evento ha avuto sulle loro vite”.

Il carico di batterie era stato espulso dalla ISS parecchio tempo prima della caduta. Come riporta Gizmondo la caduta era cominciata nel marzo del 2021, il viaggio attorno l’orbita terrestre per entrare nella nostra atmosfera è durato quindi esattamente tre anni. Un rientro controllato per poi finire in fiamme in un’area non precisata attorno al Golfo del Messico. O quasi.