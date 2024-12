video suggerito

Una nuova sfida social ha fatto finire in ospedale decine di ragazzi: cos'è la "Superman challenge" In diversi Paesi in Europa decine di adolescenti sono stati ricoverati con traumi e fratture dopo che avevano tentato la "Superman challenge". In risposta queste notizie, TikTok ha comunicato di aver vietato la challenge per garantire la sicurezza degli utenti.

YOUTUBE | Screen dei video caricati sui social

Negli ultimi giorni decine di ragazze e ragazzi in diversi Paesi in Europa, sono finiti in ospedale con ossa rotte, fratture e infortuni di vario tipo: diversi di loro sono stati ricoverati e alcuni dovranno essere operati. Il motivo è una nuova challenge social finita male.

Si chiama "Superman challenge" e sebbene, a differenza di altre sfide nate in passato sui social, non inneggi all'autolesionismo, si è rivelata essere piuttosto pericolosa per chi vi prende parte. D'altronde non è una novità: ricordiamo che solo qualche mese fa un 14enne del Massachusetts è morto dopo aver partecipato a una sfida social, che consisteva nel mangiare la patatina più piccante al mondo.

Che cos'è la Superman challenge

La challenge si fa in gruppo: un paio di persone da un lato, un paio da un altro si dispongono in fila gli uni davanti agli altri tenendosi le mani a coppia con le braccia distese, mentre un altro partecipante da dietro si lancia in un salto in lungo mentre imita la famosa posa di superman. Gli altri partecipanti devono recuperarlo e poi spingerlo indietro in un nuovo salto usando appunto solo le braccia. Se tutto va bene, la challenge si conclude quindi con il partecipante che ha tentato il salto che torna esattamente alla posizione di partenza.

Sembra tutto abbastanza innocuo, eppure in questi giorni diversi Paesi hanno registrato un anomalo aumento degli arrivi al pronto soccorso da parte di adolescenti e ragazzi molto giovani che avevano partecipato alla challenge. In Romania, il direttore dell'ospedale Alexandru Grigorescu, Alexandru Ulici, ha dato l'allarme, spiegando che solo nella sua struttura nel giro di pochi giorni erano stati ricoverati 20 ragazzi, di cui due sono in attesa di essere operati perché hanno riportato traumi piuttosto severi.

Non va meglio per la Macedonia del Nord: qui, dopo che 17 studenti sono stati ricoverati nelle varie strutture del Paese, il Partito Liberal Democratico ha inviato una richiesta ufficiale a TikTok affinché oscurasse i contenuti che mostravano persone o ragazzi partecipare alla challenge. Anche in Bosnia ed Erzegovina si parla di almeno venti ricoveri.

Il blocco di TikTok

Difatti, facendo una breve verifica sui social, mentre video a tema Superman challenge si trovano ancora su YouTube o Instagram, se si prova a cercare "superman challenge" su TikTok, il social non mostra nessun post, ma soltanto un avviso: "La tua sicurezza è importante. Alcune sfide online possono essere pericolose, fastidiose o addirittura inventate. Scopri come riconoscere le sfide dannose in modo da proteggere la tua salute e il tuo benessere".

Dopo la notizia dei tanti ricoveri dovuti alla challenge, il social cinese ha infatti deciso di vietarla e non rendere più visibili i post che vi facessero riferimento per ragioni di sicurezza. Come dimostrano i traumi che hanno riportato i ragazzi finiti in ospedale in Romania, Monte Negro e Bosnia ed Erzegovina, i rischi non riguardano solo la persona che salta, ma anche gli altri partecipanti, che usano gli avambracci per riprenderla e rilanciarla. A causa del peso infatti rischiano di subire fratture o altri traumi, più o meno gravi.