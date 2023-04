Una banda di ladri ha svaligiato un Apple Store scavando un tunnel dal bagno, il bottino è notevole I ladri hanno organizzato con accuratezza la rapina, la polizia di Seattle sta indagando per rintracciarli ma non sono state trovate impronte digitali nel negozio.

A cura di Elisabetta Rosso

La trama in stile Ocean 11 c’è. Un tunnel segreto, un buco nel muro, e un Apple Store svaligiato. È successo in un centro commerciale di Seattle, domenica 2 aprile, i ladri hanno scavato una galleria nel bagno del negozio adiacente al punto vendita, e poi sono entrati aggirando i sistemi di allarme. "Circa 436 iPhone in totale sono stati estratti dal retro", ha dichiarato Maren McKay, responsabile delle comunicazioni del dipartimento di polizia di Lynnwood. "In totale è stata rubata merce per un valore di circa 500.000 dollari e si tratta di iPhone, iPad ed Apple Watich". La rapina, come spiega la polizia è stata organizzata ad hoc, analizzando i filmati infatti non sono riusciti a identificare i ladri, che indossavano maschere per coprire il volto. Non sono state nemmeno trovate impronte digitali nel negozio.

La dinamica della rapina nel negozio Apple

“Due uomini hanno fatto irruzione in uno dei nostri punti vendita. Perché? Fare un buco nel muro del nostro bagno per accedere all'Apple Store accanto e rubare iPhone per un valore di 500.000 dollari”, ha twittato Mike Atkinson, proprietario del negozio. I ladri hanno portato via buona parte della merce in vendita nel negozio, soprattutto iPhone, scavando un tunnel. Sono entrati forzando la porta del Seattle Coffee Gear il negozio per macchine da caffè di fianco all'Apple Store, e poi hanno rubato la merce. Il passaggio ha permesso ai ladri di bypassare gli allarmi, e infatti il proprietario del negozio ha scoperto la rapina solo il lunedì mattina.

La polizia è riuscita a ottenere il filmato di sorveglianza del furto, che non è stato ancora rilasciato. "A questo punto non sono stati effettuati arresti, ma i detective stanno attualmente indagando su qualsiasi informazione e pista", ha detto McKay. Ora Apple cercherà di bloccare da remoto i numeri di serie dei prodotti rubati in modo tale da renderli non riattivabili.

Eric Marks, proprietario del Seattle Coffee Gear, ha dichiarato di non sapere che il bagno combaciasse con il negozio. "La nostra porta d'ingresso era chiusa a chiave. Hanno forzato la nostra porta d'ingresso. C'era un buco di 24 per 18 tagliato nel muro in quella che sembra essere la stanza sul retro del negozio Apple. Sono sorpreso che per loro siamo stati il canale per arrivare all'Apple Store. Non avevo idea che fossimo così vicini o adiacenti a loro". Ora il proprietario ha sostituito le serrature del locale, e la riparazione è costata circa 1.800 dollari. Brookfield Properties, la società che gestisce il centro commerciale, ha dichiarato a KOMO News che si è trattato di un incidente isolato, e che il sistema di sicurezza del centro è solido.