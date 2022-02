Un razzo di SpaceX si è disintegrato nell’atmosfera dopo 5 anni dal suo lancio Un razzo di SpaceX si è disintegrato nel cielo notturno messicano, con grande stupore delle persone che ne hanno osservato la distruzione.

A cura di Marco Paretti

La distruzione di un razzo Falcon 9 di SpaceX lanciato 5 anni fa è stata registrata da diversi utenti messicani lo scorso sabato, quando il mezzo è esploso nell'atmosfera terrestre. I video, girati quasi tutti nella città messicana di Cabo, mostrano lo stadio superiore del razzo utilizzato per la missione Echostar 23 finire a pezzi in maniera spettacolare nel cielo notturno. Una visione che ha spaventato i meno informati, agli occhi dei quali i pezzi illuminati in caduta dal cielo sono sembrati dei meteoriti. In realtà non c'era nulla di cui preoccuparsi: i detriti sono stati disintegrati dall'atmosfera terrestre prima che potessero raggiungere la superficie del pianeta.

L'evento non è comunque una rarità: è normale che i vari stadi dei razzi utilizzati per le missioni finiscano per disintegrarsi nell'atmosfera giorni, settimane o persino anni dopo il loro lancio, come nel caso di questo razzo il cui decollo è avvenuto nel marzo del 2017. Quando questi rientri avvengono sopra le città e di notte, però, lo spettacolo è assicurato: mentre si disintegrava nell'atmosfera, il Falcon 9 viaggiava a 17.500 miglia orarie, lasciando dietro di sé e ai pezzi che man mano si separavano dal corpo principale spettacolari scie illuminate.

Il satellite trasportato nello spazio da questo razzo nel 2017 si chiama Echostar 23 ed è attualmente in orbita attorno alla terra: si trova sopra all'equatore e fornisce connessione internet, servizi e altri strumenti di trasmissione al Brasile. Le sue operazioni continueranno per almeno altri 10 anni, dopodiché il satellite lascerà il posto a un nuovo modello di Echostar. Il suo lancio ha rappresentato uno dei 18 portati a termine da SpaceX nel 2018, con il booster tornato nell'oceano Atlantico per poi essere riutilizzato dall'azienda di Elon Musk. Il secondo stadio, quello superiore, ha invece iniziato la sua discesa conclusa con la distruzione del razzo lo scorso sabato sul Messico.