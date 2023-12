Truffa da 65.000 euro in criptovalute, la figlia della vittima: “Ora i broker perseguitano mia madre” Il meccanismo è sempre lo stesso, gli operatori finanziari promettono guadagni facili e immediati, poi rubano alle vittime e li convincono a reinvestire per recuperare i soldi perduti.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutto inizia a febbraio 2021, Vasilica, una donna di 65 anni residente a Villorba, riceve una telefonata. È un'operatrice finanziaria, le propone di investire in criptovalute. La promessa è sempre le stessa: guadagni facili e sicuri. Comincia con una piccola somma, funziona, e decide di provare a investire di più, ma dietro alle promesse degli operatori telefonici si nasconde una truffa. In due anni perde circa 65.000 euro.

"Se contiamo anche gli interessi da restituire sui prestiti, arriviamo quasi a 85.000 euro", ha raccontato la figlia Carmen al Gazzettino. "Abbiamo fatto denuncia alle forze dell’ordine e alla Procura. Ma quei truffatori senza scrupoli continuano a tartassare mia mamma. La bombardano di chiamate e messaggi dicendole di investire altri soldi. Le fanno credere che soltanto così potrà recuperare le somme perdute." Non solo, il timore è che i truffatori abbiano usato il conto di Vasilica per far perdere le tracce dei soldi guadagnati ingannando i clienti.

La truffa delle criptovalute

Dopo essere stata contattata Vasilica comincia a investire piccole somme, riceve feedback periodici, e si fida, talmente tanto da mettere nelle mani dei broker tutti i suoi risparmi. Da febbraio a giugno investe 18.480 euro. Poi gli operatori scompaiono. Non rispondono alle chiamate. Vasilica prova a chiedere la restituzione delle somme investite, ma è troppo tardi. Si rivolge alle forze dell'ordine per denunciare la truffa, sceglie però non dire subito ai figli cos'è successo.

"Mia mamma non è una sprovveduta ha sempre amministrato in modo oculato le finanze di casa", spiega la figlia. "All’epoca faceva assistenza a un disabile che aveva investito parecchi soldi nelle criptovalute: se li gestiva da solo e ci aveva guadagnato. Evidentemente mamma avrà pensato che sarebbe stato un affare anche per lei".

Gli ultimi investimenti

Sembrava tutto finito, quando a maggio 2023 Vesilica riceve un'altra telefonata. "Nel database della compagnia ho trovato il suo investimento bloccato. Posso aiutarla a recuperare i soldi, però deve investirne altri". A parlare è un'altra broker che spiega alla donna cosa deve fare per poter ottenere quei soldi che lei considerava perduti. All'inizio è reticente, poi cade nella trappola. Investe di altri 20.000. I soldi cominciano ad arrivare ma poi spariscono di nuovo, Vasilica perde tutto.

Per non farsi scoprire dai figli investe altri 25.000 euro in una piattaforma di trading, anche in quel caso non ottiene nulla. "Abbiamo scoperto la situazione una settimana fa. Siamo riusciti a bloccare una transazione da 5.000 euro. Mia mamma si è indebitata per fare gli ultimi investimenti. Intanto i broker continuano a pressarla perché investa ancora".