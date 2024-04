video suggerito

Perché lo Stato ora deve dare un miliardo di euro a Tim: tutto nasce da un cavillo del 1998 L'azienda di telecomunicazioni è stata privatizzata nell'ottobre del 1997. Secondo la Corte d'Appello di Roma, lo Stato le avrebbe fatto pagare un canone ingiusto nel 1998. Ora quel canone è stato valutato un miliardo di euro.

A cura di Valerio Berra

Al momento il valore di mercato del titolo Telecom Italia Spa, nota alle cronache come Tim, si aggira attorno ai 4,95 miliardi di euro. Una cifra che rende ben chiaro quale potrebbe essere l’impatto di quel miliardo di euro che ora secondo la Corte d’Appello di Roma dovrebbe entrare nelle casse dell’azienda di telecomunicazioni.

A pagare questa cifra sarà lo Stato, o almeno dovrebbe esserlo. Il processo deve affrontare ancora un grado di giudizio, manca la Cassazione. Tutto è cominciato nel 1998. Secondo la Corte d’Appello di Roma lo Stato italiano in quell’anno ha fatto pagare ingiustamente a Tim (allora si chiamava ancora Telecom) un canone pari a circa 500 milioni di euro.

Nella sentenza si legge che il canone non andava versato perché il 1998 è l’anno successivo alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e quindi il pagamento del canone annuale alle casse dello Stato non era più necessario. Secondo il tribunale la somma di 500 milioni di euro ora è arrivata a un miliardo, a causa della rivalutazione e degli interessi maturati. La privatizzazione di Telecom infatti risale al 20 ottobre del 1997, quando a Palazzo Chigi c'era Romano Prodi.

Cosa succederà a Tim

Un miliardo di euro non è poco nemmeno per le casse dello Stato. Anche se Palazzo Chigi ha già annunciato il ricorso in Cassazione, la sentano della Corte d’Appello di Roma è immediatamente esecutiva. Dal commento pubblicato dal gruppo Tim si capisce invece che l'azienda cercherà subito di recuperare il capitale:

“La somma è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati per un totale pari a circa un miliardo di euro. La sentenza è immediatamente esecutiva e Tim avvierà da subito le procedure per il recupero dell'importo in questione”.