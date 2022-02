TikTok ha pubblicato nuovi strumenti per fermare le sfide pericolose: ecco quali sono Nel tentativo di creare uno spazio digitale sicuro e positivo per le fasce di utenza più giovani, genitori ed educatori, TikTok ha annunciato una serie di aggiornamenti.

A cura di Lorena Rao

Lo scorso novembre, TikTok ha condiviso i risultati del progetto globale "Analisi di efficaci risposte educative per la prevenzione di sfide online pericolose". Si tratta di un lavoro di ricerca volto a comprendere le modalità con cui gli adolescenti vengono coinvolti in sfide pericolose online. Un problema che non riguarda il solo TikTok, ma l'intero settore dei social network.

Nel tentativo di creare uno spazio digitale sicuro e positivo per le fasce di utenza più giovani, genitori ed educatori, TikTok ha annunciato una serie di aggiornamenti. Tra questi, è il caso di menzionare la nuova guida permanente e una pagina del Centro Sicurezza. Entrambe sono consultabili in app ed hanno come obiettivo quello di incoraggiare le persone a conoscere il processo, diviso in 4 fasi, per affrontare le sfide online. Inoltre, grazie alla collaborazione con esperti, è stato aggiornato il linguaggio nei messaggi di avviso che caratterizzano i contenuti rischiosi. A tutto questo si aggiunge la semplificazione del processo di segnalazione per sfide, bufale e fake news potenzialmente pericolose tramite un'apposita categoria di policy.

Durante le prossime settimane, diversi creator pubblicheranno una serie di contenuti per sensibilizzare la community di TikTok sui temi della sicurezza online. Fra le personalità coinvolte vi sono Kiro Ebra (@kiro_ebra), Fabiana Manager (@fabianamanager) e Marco Martinelli (@marcoilgiallino). I contenuti da loro realizzati faranno parte del programma #SicuriSuTikTok e compariranno nel feed "Per te" di tutti gli utenti minorenni.

Leggi anche TikTok vuole smettere di bombardare chi ha problemi alimentari con video pericolosi

A proposito di tutela dei più giovani, al momento TikTok si trova ad affrontare anche un altro problema. Pare che ci sia un cortocircuito nell'algoritmo che causa la diffusione di video in diretta di sesso simulato nel proprio feed. Il tutto succede nonostante la politica molto stringente della piattaforma, che vieta qualsiasi nudità, attività sessuale e persino contenuti che "imitano, implicano o mostrano atti sessuali". Per adesso TikTok si sta impegnando ad eliminare i video segnalati, ma il problema è lontano da una risoluzione definitiva.