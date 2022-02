L’algoritmo di TikTok sta promuovendo video in diretta di “sesso simulato” Intanto negli altri social network, Twitter in testa a tutti, sono sempre più gli utenti sconcertati dalla nuova inspiegabile tendenza su TikTok. Di seguito i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Su TikTok sta impazzando un fenomeno strano: nelle ultime ore sempre più utenti segnalano la presenza di video di "sesso simulato" tra i contenuti consigliati. Di solito sono live in streaming, in cui una persona inquadrata di spalle e a mezzo busto simula i movimenti di un rapporto sessuale. La presenza di questi video non si spiega, visto che TikTok ha una politica molto restrittiva sui contenuti per adulti. Le linee guida della piattaforma vietano qualsiasi nudità, attività sessuale e persino contenuti che "imitano, implicano o mostrano atti sessuali". Questo per tutelare l'utenza, composta per lo più da giovani: secondo Statista, circa il 25% degli utenti di TikTok ha un'età compresa tra 10 e 19 anni.

Eppure qualcosa si è inceppato: non solo questo tipo di dirette video proliferano nella piattaforma, ma è lo stesso TikTok a consigliarle nella sezione "Per te". Considerato che l'algoritmo si basa su i contenuti più visti e cercati, si crea un cortocircuito di difficile risoluzione. Molte live in streaming vengono cancellate quando segnalate. Tuttavia parliamo di un lasso tempo troppo lungo e casuale che non permette di tenere sotto controllo la situazione. Intanto negli altri social network, Twitter in testa a tutti, sono sempre più gli utenti sconcertati dalla nuova inspiegabile tendenza su TikTok. Al di là della rimozione dei video per segnalazione (processo utile ma che si basa troppo sull'operato degli utenti), non è ancora chiaro come reagirà la compagnia, che al momento resta in silenzio.

La vicenda ha messo ancora una volta in rilievo la difficoltà dei social network di avere controllo sui contenuti trasmessi in diretta streaming. In occasione della strage di Christchurch nel 2019, Facebook venne duramente criticato per non avere interrotto la trasmissione del massacro. Quanto sta succedendo su TikTok non ha le stesse conseguenze per fortuna, tuttavia mostra il fianco a una serie di debolezze per la tutela degli utenti, specialmente se minorenni.