TikTok down oggi, segnalati problemi con l'accesso via web: cosa sta succedendo Non è chiara quale sia la natura del problema, TikTok non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, ma diversi utenti hanno riscontrato problemi ad aprire il social.

A cura di Elisabetta Rosso

Le prime segnalazioni sono arrivate all'una di notte, sono aumentate questa mattina e hanno registarto un picco sul portale Downdetector alle 12.30 di oggi, 21 dicembre. Diversi utenti hanno segnalato che è impossibile entrare su TikTok via web. Quando si prova ad aprire la pagina infatti compare una schermata nera con la scritta "not found". Sembra invece che non ci siano problemi con l'accesso via app.

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, soprattutto dalle grandi città. Tra queste Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Bologna e Venezia. Su Downdetector gli utenti scrivono: "Ho provato ad accedere con il computer ma nonostante diversi tentativi non riesco a entrare su TikTok", altri segnalano problemi con il caricamento dei video sull'app. Non è chiaro quale sia la natura dei malfunzionamenti. TikTok non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Non sembra però che il problema sia di grandi dimensioni, le segnalazioni sul portale non sono molte, potrebbe trattarsi di malfunzionamento momentaneo.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti

Porblemi anche su X

Non solo TikTok, questa mattina anche su X, (fu Twitter) gli utenti hanno riscontarto un down. Il social ha avuto diversi problemi sia sul sito web sia sull’app mobile, in diversi Paesi, Italia inclusa. Molti hanno segnalato che il social “non carica i post”, altri invece non riuscivano a visualizzare foto e video, è comparso anche il messaggio “Benvenuti in X” al posto dei tweet sul prorpio feed.

Secondo i dati di Downdetector, le segnalazioni arrivano da decine di migliaia di utenti nel mondo e hanno raggiunto il picco intorno alle 6:30 di questa mattina. Anche gli utenti del servizio premium con spunta blu (X Pro) hanno riscontrato problemi, il loro feed infatti mostrava il messaggio “In attesa di post”.

“Twitter non carica i post. È come se mi fossi iscritto stamattina (dal 2013..) e dovessi ripartire da capo” spiega un utente, aggiungendo che la piattaforma "chiede chi voglio seguire!”.