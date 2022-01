TikTok come Twitter: arrivano i repost per ripubblicare i video che ti sono piaciuti La novità è in fase di sperimentazione ma presto arriverà a tutti gli utenti, permettendo loro di ricondividere i contenuti più apprezzati sulla piattaforma.

La viralità dei contenuti proposti su TikTok ormai è proverbiale: sulla piattaforma di origine cinese qualunque clip, se addocchiata e apprezzata da un numero significativo di utenti, può trovarsi spinta dall'algoritmo di raccomandazione dell'app e trovarsi sotto gli occhi di milioni di persone. Presto però a diffondere i video in modo ancora maggiore saranno gli stessi spettatori: all'interno dell'app sta infatti per arrivare un pulsante repost, che permette di far arrivare nelle pagine Per Te degli amici il tiktok che si sta guardando.

Come funzionano i repost su TikTok

La novità è ancora in fase di test e a visualizzarla per il momento è soltanto una ristretta cerchia di utenti che vedranno un nuovo pulsante chiamato Repost presente tra le opzioni relative ai tiktok nei quali ci si imbatte nella sezione Per Te. Il funzionamento è simile a quello dei retweet di Twitter: premere il pulsante ritrasmette infatti tiktok in questione ai propri follower, continuando però ad attribuirne la paternità all'autore originale. Non solo: a differenza di quanto avviene con Twitter, fare il repost di un tiktok non lo salva tra i contenuti pubblicati sulla piattaforma.

In questa fase del test l'operazione sembra insomma del tutto temporanea: il repost costituisce cioè un modo per dare visibilità a un contenuto che si è trovato interessante, segnalandolo a tutti i propri follower che se lo troveranno all'interno del rullo infinito della categoria Per Te. Dall'altra parte, chi si trova davanti a un repost saprà non solo che si tratta di un contenuto ricondiviso, ma anche chi ha avuto l'idea di ritrasmetterlo; una parte degli utenti selezionati per il test riferisce inoltre della possibilità di aggiungere al repost alcune brevi motivazioni sul perché il tiktok sia stato così apprezzato.

Trattandosi di una novità in fase di sperimentazione è possibile che gli sviluppatori ne modifichino i dettagli prima del debutto in grande scala, che però a questo punto potrebbe avvenire a breve.