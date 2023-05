Tesla deve richiamare oltre un milione di auto, questa volta c’è un problema con le frenate A febbraio la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha calcolato che dal 2018 sono stati richiamati in tutto 3.400.000 veicoli Tesla. Nella maggior parte dei casi non si tratta di richiami in fabbrica: per sistemare le auto basta semplicemente un aggiornamento software.

A cura di Valerio Berra

L’ordine arriva direttamente dall’Autorità di Regolamentazione del Mercato Cinese. Dopo un’indagine partita da una serie di segnalazioni, l’Autorità ha chiesto a Tesla di richiamare oltre un milione di veicoli per un problema al sistema di frenata. Il richiamo riguarda diverse categorie di vetture: Model S, Model X e Model 3. Alcune sono di fabbricazione cinese, altre invece sono importate dall’estero. Questo non è certo il primo richiamo per l’azienda guidata da Elon Musk. Lo scorso febbraio la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aveva stimato che dal 2018 sono stati richiamati in tutto 3.400.000 veicoli Tesla.

Il sistema di frenata delle auto Tesla è in grado di produrre energia: quando il conducente solleva il piede dall’acceleratore entra in gioco un sistema che permette alle batterie di caricarsi grazie all’energia generata dai freni. L’Autorità di Regolamentazione Cinese afferma che questo sistema nei modelli indicati non funziona correttamente: nello specifico non avvisa i guidatori quando tengono troppo a lungo il piede sull’acceleratore. E questo aumenta il rischio di collisioni.

Il mercato cinese di Tesla

Per le Big Tech degli Stati Uniti la Cina è un mercato sempre più interessante. Negli ultimi due anni Tesla ha visto il suo fatturato in quest’area crescere da 13,8 miliardi di dollari nel 2021 a 18,2 miliardi di dollari nel 2022. Non solo. Dal 2018 l’area di Shanghai è stata al centro del progetto che ha portato alla costruzione della prima Gigafactory fuori dai confini degli Stati Uniti. Una struttura dove ora avviene l’assemblaggio della Model 3 e della Model Y.

I “richiami” all’epoca dei software

Nell’era delle auto regolate dai software la parola “richiamo” assume un altro significato. Mentre prima per ogni errore di fabbrica era necessario riportare la propria vettura in un concessionario cambiare un pezzo o per verificare un settario. Oggi un richiamo può essere anche solo un aggiornamento del software di gestione, distribuito su migliaia di veicoli nello stesso momento senza dover fare nessuno sforo per portare la propria auto dal meccanico. Eppure, sempre di un richiamo si tratta perché di fatto questo procedimento serve per correggere in difetto di progettazione, anche se informatica.