video suggerito

Svelato M5, il primo yacht sottomarino di lusso: la sicurezza è la nuova ossessione dei super ricchi Il sottomarino di lusso è un sogno che da tempo stuzzica la fantasia dei miliardari, e infatti l’M5 non è il primo. Come ogni superyacht, sarà anche dotato di un eliporto, un centro benessere, una piscina e una palestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non sapevano che era impossibile, così l'hanno fatto", si legge sulla home page di Migaloo, studio di progettazione austriaco. La frase è presa in prestito da Mark Twain e posizionata sotto la fotografia di un mega yacht di lusso bicolor lungo quasi come due campi da calcio. "Questo è l'unico superyacht sommergibile privato al mondo", che offre "un'alternativa non ancora esistente alle grandi navi di superficie di proprietà privata", si legge sul sito. Per ora è solo un progetto, e parafrasando Twain ancora non sappiamo se è possibile realizzare il superyacht per i miliardari del futuro.

Il sottomarino di lusso può ospitare 20 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio sott'acqua per quattro settimane. "I proprietari cercano privacy, sicurezza e protezione per se stessi, i loro ospiti e i loro oggetti di valore", ha spiegato il CEO Christian Gumpold sul sito di Migaloo, e infatti la promessa del super yacht è diventare una “fortezza sommergibile privata”.

Negli ultimi anni i miliardari hanno cominciato a essere ossessionati per gli scantinati, dalle estensioni sotterranee delle loro case, ai bunker postapocalittici placcati d'oro. Lo yacht di Migaloo segue questa tendenza. "In un mondo pieno di incertezze, le fortezze sommergibili private Migaloo ridefiniscono la preparazione, rendendole la soluzione definitiva per qualsiasi scenario di protezione, per i viaggi sommersi verso aree sicure o in caso di altri eventi catastrofici", spiega Migaloo.

Come è fatto il sottomarino

Il sottomarino, chiamato M5, dovrebbe misurare circa 165,8 metri di lunghezza e 23 metri di larghezza nel punto più ampio. Anche se, come spiega Migaloo, "le dimensioni desiderate dell'ibrido sottomarino-yacht, lo stile esterno e il design degli interni dipendono dalle preferenze dei proprietari." L'M5 avrà un'autonomia di circa 15.000 chilometri e una velocità che arriva a 20 nodi in superficie e 12 nodi in immersione.

Come ogni superyacht di lusso, il sottomarino sarà anche dotato di un eliporto, un centro benessere, una piscina e palestra. Per i momenti di svago, invece ci sarà anche un cinema con gallerie d'arte, un'area per feste con cabina DJ, oltre a numerosi spazi per rilassarsi o cenare. Si possono acquistare anche extra opzionali che includono una stazione subacquea per dare da mangiare agli squali, e una mongolfiera.

Quanto costa l'M5

È difficile stimare il costo totale del sottomarino, anche perché gli extra opzionali possono far cambiare il prezzo, la stima di di Migaloo per l'acquisto è di circa di 2 miliardi di dollari. "Il nostro target sono miliardari visionari con o senza esperienza di superyacht che hanno richieste straordinarie di esclusività, sicurezza, avventura o esperienze", ha aggiunto Gumpold . "Poiché si tratta di uno sviluppo completamente nuovo, un progetto del genere richiederà risorse finanziarie adeguate, richiederà molto tempo per la progettazione, la costruzione e la costruzione e richiederà molte decisioni".

Non è la prima volta

Il sottomarino di lusso è un sogno che da tempo stuzzica la fantasia dei miliardari, e infatti l'M5 non è il primo. Nel 2017 Aston Martin aveva presentato il progetto per una concept ship da 4 milioni di dollari, e la stessa Migaloo aveva mostrato Al Monaco Yacht Show del 2015, i piani per Kokomo Ailand, l'isola galleggiante privata alta 80 metri, sulla quale è possibile navigare. "Le isole saranno dotate di attici, piscine, cascate ed eliporti, nonché giardini verticali con palme", aveva raccontato l'azienda.