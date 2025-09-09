Sul nuovo FIFA (FC 26) puoi scegliere una squadra fatta da un solo giocatore: ovviamente è Ibra

In EA Sports FC 26 Ibrahimović diventa undici giocatori in uno, pronto a dominare ogni ruolo in campo. Il nuovo titolo calcistico sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch dal 26 settembre 2025. Chi ha prenotato l’Ultimate Edition potrà giocarci dal 19 settembre prossimo.

Zlatan Ibrahimović non smette mai di sorprendere, nemmeno dopo il ritiro dal calcio giocato. Con l’arrivo di EA Sports FC 26, i fan avranno la possibilità di scendere in campo con lo Zlatan FC, una squadra speciale composta interamente dalla leggenda svedese, presente in tutti ruoli. Un’idea che prende spunto da una delle frasi più celebri dell’ex attaccante: “Posso giocare in tutti gli undici ruoli”. Ora, grazie al nuovo titolo calcistico ex FIFA, quella battuta diventa realtà.

La nuova formazione sarà disponibile nella modalità Calcio d’inizio di EA Sports FC 26 nella sezione “Resto del Mondo”, completa di divisa e logo esclusivi. “Zlatan è felice di potersi finalmente esprimere in tutte le zone del campo”, ha commentato lo stesso Ibrahimović, presentandosi ironicamente come manager, portiere, difensore, centrocampista e attaccante dello Zlatan FC. “I tifosi non dovranno più decidere chi schierare, perché avranno a disposizione il miglior giocatore: me”.

In campo, giocatori e giocatrici potranno divertirsi a vedere Ibrahimović interpretare ogni ruolo: dalla spettacolare rovesciata in attacco alla parata salva-risultato, passando per i recuperi difensivi e le urla dalla panchina. Oltre a un roster decisamente unico, la squadra include anche un’identità visiva dedicata, creata su richiesta dello stesso Ibrahimović. Il logo, dominato da una grande “Z”, celebra la carriera e la personalità fuori dagli schemi di Ibrahimović, ex nazionale svedese e oggi icona ufficiale di EA Sports FC 26.

Le altre novità di EA Sports FC 26

L’arrivo dello Zlatan FC è solo una delle tante sorprese di EA Sports FC 26, che quest’anno introduce un sistema di gioco rinnovato. Il titolo di Electronic Arts si fonda su tre pilastri – reattività, controllo e personalizzazione – sviluppati anche grazie al feedback diretto della community. La novità più evidente è la possibilità di scegliere fra due approcci diversi: una modalità competitiva, pensata per chi gioca online e predilige velocità e precisione nei comandi, e una modalità realistica, più lenta e ragionata, ideale per chi ama la simulazione e le carriere offline.

Sul piano tecnico, spiccano i movimenti offensivi più fluidi, un dribbling più agile, contrasti ripensati e portieri finalmente reattivi, capaci di leggere meglio le azioni. Torna inoltre la meccanica del secondo tocco per i tiri, che consente conclusioni spettacolari basate su tempismo e abilità. Ampio spazio anche alla personalizzazione, con nuove opzioni visive e cinque inediti PlayStyles (Incornata, Precisa, Fortezza, Aerea e Funambolo) che arricchiscono ulteriormente la varietà tattica.

La modalità Carriera si arricchisce di eventi dinamici, obiettivi settimanali e imprevisti come infortuni o problemi di spogliatoio, pensati per rendere ogni stagione unica. Novità anche per la crescita del proprio calciatore, che ora parte da archetipi ispirati a grandi campioni del passato, con specializzazioni dedicate persino ai portieri. Con oltre 20.000 giocatori, 750 squadre e 120 stadi ufficiali con licenza, EA Sports FC 26 si propone come il capitolo più completo mai realizzato da Electronic Arts, raccogliendo l’eredità di FIFA e spingendola verso un’esperienza di calcio virtuale sempre più flessibile e personalizzabile.