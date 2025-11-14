Cosa cambia nel nuovo Call of Duty: Black Ops 7, tra campagna ibrida, nuove mappe e Zombie
Anno 2035. Il mondo è sull'orlo del caos, dilaniato dalla paura: Raul Menendez è tornato. Call of Duty: Black Ops 7 riporta in scena uno degli antagonisti più famosi della serie, il signore della droga conosciuto in Black Ops 2, per una storia che mette al centro le conseguenze delle scelte e i traumi psicologici. Un nuovo capitolo che rivoluziona la modalità campagna, rivolta a chi gioca in single-player, ma che non dimentica la sua anima competitiva multiplayer online. Zombie compresi. Vediamo quali sono le novità introdotte dal titolo sviluppato da Treyarch e Raven Studio, disponibile dal 14 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.
La nuova campagna di Call of Duty: Black Ops 7
Un nemico spietato può essere fermato solo da un grande eroe. La campagna di Call of Duty: Black Ops 7 vede al centro il soldato David Mason e il suo team JSOC. Una storia incentrata sulla guerra digitale, in cui i dati e le informazioni sono le nuove armi. Da qui missioni sotto copertura, intrighi politici e tanta, tanta azione, com’è tipico della serie. Un altro aspetto caratteristico del franchise di Activision è il coinvolgimento di attori e attrici del grande schermo: da Kevin Spacey a Idris Elba, passando per Gary Oldman e Micheal Keton. Ora è la volta di Milo Ventimiglia e Kiernan Shipka, rispettivamente volti e voci di David Mason ed Emma Kagan, Ceo di un’influente corporazione tecnologica.
La campagna si snocciola in 11 missioni, le quali possono essere giocate sia in solitaria sia, per la prima volta, in cooperativa fino a quattro giocatori totali. Una possibilità inedita, che cambia la fruizione della storia. Ma la rivoluzione non finisce qui: una volta conclusa la trama principale, si sblocca una dodicesima missione, Endgame. Progettata per un massimo di 32 giocatori suddivisi in squadre fino a quattro membri, questa missione offre una rigiocabilità infinita grazie a zone a difficoltà crescente, obiettivi casuali e sfide di sopravvivenza. Il tutto è ambientato ad Avalon, una mappa a mondo aperto dai richiami mediterranei. Il risultato è una modalità campagna ibrida da rigiocare a più riprese.
Multiplayer, Zombie e rinnovamento tecnico
Passando alle modalità multiplayer vere e proprie, anche qui ci sono alcune novità da segnalare. A livello di ambientazioni e dinamiche, Call of Duty: Black Ops 7 riprende l’eredità di Black Ops 2, quindi estetica futuristica e ritmi di gioco rapidi ma al contempo tattici. Anche armi, mappe e meccaniche conosciute nel capitolo del 2012 tornano in una versione moderna, grazie all’Omnimovement, a controlli più reattivi e a un sistema di personalizzazione più strutturato. Come numeri, parliamo di 16 nuove mappe da giocare in 6 vs 6 e due mappe per la nuova modalità Schermaglia, in cui si affrontano due team da 20 giocatori ciascuno attraverso obiettivi da completare e punti da ottenere.
Infine vale la pena menzionare Zombie, la modalità inaugurata per la prima volta in Call of Duty: World at War del 2010. In Black Ops 7 torna con il nome di Zombie Unchained e la mappa più grande mai creata da Treyarch per questa modalità. Ora un po’ di contesto: intrappolato nel Dark Aether, il nuovo team di protagonisti si trova a fronteggiare versioni alternative degli eroi classici della saga in un capitolo che piega tempo e realtà. La modalità include ampie regioni esplorabili, mappe survival tradizionali, sfide per veterani ma anche per neofiti, offrendo una struttura flessibile e rigiocabile.
La novità principale è la modalità Cursed, una variante brutale di Zombie in cui le reliquie attivano modificatori di difficoltà pensati per i giocatori più esperti, con un sistema di punti classico, armi limitate e assenza di minimappa. Non manca poi il ritorno del celebre Dead Ops Arcade 4, lo sparatutto twin-stick dall’alto che funge da omaggio alle origini arcade della serie. Questa nuova versione introduce 80 livelli, 20 arene, un arsenale di armi iconiche come la Wunderwaffe DG-2 e la Jet Gun, e la possibilità di affrontare la campagna in cooperativa fino a quattro giocatori.
Dopo il lancio, Call of Duty: Black Ops 7 continuerà come di consueto ad essere supportato dagli studi di sviluppo per nuovi aggiornamenti stagionali e incentivare così la giocabilità. Intanto la carne messa al fuoco è tanta, e promette di ridefinire il concetto di guerra secondo Call of Duty.