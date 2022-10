Su YouTube c’è una lattuga che ha battuto Liz Truss: è durata più del suo governo Il 14 ottobre il tabloid inglese Daily Star aveva lanciato una provocazione contro Liz Truss che ha lasciato oggi Dowing Street. Truss è rimasta al potere solo 44 giorni.

A cura di Elisabetta Rosso

Può una lattuga durare più di Liz Truss? A quanto pare sì. Tutto inizia il 14 ottobre, quando il tabloid britannico di stampo progressita, il Daily Star, lancia una diretta su Youtube. A sinistra c’è la foto dell’ex primo ministro, a destra la lattuga con occhi e bocca sorridente disegnata, e tutto è immerso in luci stroboscopiche rosse e blu. Ah, in mezzo c’è anche Jake, il cane giallo di Adventure time.

Liz Truss si è dimessa oggi, giovedì 20 ottobre. Nessun primo ministro in Gran Bretagna è mai durato così poco. E l’Economist ci aveva visto giusto quando in un articolo dell’11 ottobre aveva scritto che Truss aveva mantenuto il controllo della situazione politica per soli sette giorni “più o meno il tempo che si conserva una lattuga in un supermercato”. Una metafora che il Daily Star ha deciso di trasformare in uno show.

La live del Daily Star

Il 14 ottobre la redazione del Daily Star piazza una telecamera davanti a un tavolino bianco, lo addobba a festa con le bandiere del Regno Unito, sistema in bella vista un orologio digitale e lancia la diretta dal titolo LIVE: Can Liz Truss outlast a lettuce? A un certo punto sulla lattuga viene anche sistemata una parrucca bionda, un chiaro riferimento al carrè di Truss.

La sfida è questa: una lattuga riesce a rimanere fresca tra i sette e i dieci giorni in frigo, meno al caldo su un tavolino con tanto di capelli finti, ma deve comunque resistere più a lungo di Liz Truss in Parlamento. Il giorno 7 alle 13.36 una mano fuori campo incorona la lattuga e fa cadere a faccia a terra la foto di Truss. Si è dimessa. Sotto suona l’inno nazionale. La lattuga ha vinto.

Le dimissioni di Liz Truss

Non poteva essere altrimenti. Il crollo di Liz Truss era inevitabile. Il disastro è iniziato il 23 settembre con il mini budget ultraconservatore, e con i tagli delle tasse ai più ricchi, che hanno provocato un crollo della sterlina. Poi venerdì scorso è stata costretta a licenziare il suo carissimo amico e Cancelliere, Kwasi Kwarteng, per il disastroso piano economico. Quasi tutti i membri del suo partito si sono ritirati e, a lei, non rimaneva altra scelta. Con un discorso di 90 secondi Lizz Truss lascia Dowing Street dopo solo 44 giorni. Un nuovo record, è riuscita a battere anche George Canning, morto in carica dopo 119 giorni.