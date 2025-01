video suggerito

Su WhatsApp arrivano gli assistenti IA a nostra immagine e somiglianza: come creare i bot personalizzati Meta vuole anche rendere le chat con l’IA più accessibili ed efficienti. Con un nuovo widget sarà possibile accedere a Meta AI direttamente dalla schermata Home del dispositivo e avviare una conversazione senza dover aprire l’app. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intelligenza artificiale sarà fatta a tua immagine e somiglianza, o in qualsiasi altro modo desideri. Come ha rivelato WaBetaInfo, WhatsApp permetterà agli utenti di creare chatbot AI personalizzati. Potranno definire personalità, obiettivi e compiti, e adattare le risposte degli assistenti a caratteristiche ed esigenze specifiche. "Gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria IA fornendo una descrizione dettagliata della sua personalità, ruolo e obiettivi, ci saranno suggerimenti e modelli disponibili per assistere ​​nella progettazione".

Non solo, Meta sta lavorando anche a un nuovo widget per accedere rapidamente alle chatIA senza dover entrare su WhatsApp. La funzione "consentirà agli utenti di scrivere nelle chatIA direttamente dalla barra di navigazione, migliorando il processo di esplorazione e interazione con gli strumenti di intelligenza artificiale". Le ultime novità di Meta quindi sembrano voler seguire una strada ben precisa: quella degli assistenti IA personalizzati e a portata di click.

Gli assistenti virtuali personalizzati su WhatsApp

Per personalizzare l'IA basterà inserire una descrizione, gli utenti possono decidere se concentrarsi sulla produttività, sull'intrattenimento, sulla motivazione, in base alle esigenze personali. Cambiare anche il tono e i compiti del proprio assistente su WhatsApp. Meta offrirà anche dei modelli a cui ispirarsi. E infatti, come spiega WaBetaInfo, sull'app ci saranno anche "suggerimenti utili per gli utenti che potrebbero aver bisogno di ispirazione o di un punto di partenza per la loro creazione, assicurando che anche coloro che non hanno familiarità con la progettazione dell'AI possano partecipare. Questi suggerimenti possono variare da modelli preimpostati a esempi di profili AI popolari, guidando gli utenti attraverso il processo."

Il nuovo widget per le chat con l'IA

Meta vuole anche rendere le chat con l'IA più accessibili ed efficienti. Con il nuovo widget sarà infatti possibile accedere a Meta AI direttamente dalla schermata Home del dispositivo e avviare una conversazione senza dover aprire l'app. L'opzione, "includerà un collegamento rapido per aprire la chat con Meta AI, consentendo agli utenti di porre domande, richiedere assistenza o interagire con l'intelligenza artificiale in qualsiasi modo supportato. Inoltre, presenterà una scorciatoia per catturare una foto all'istante e condividerla con Meta AI", ha spiegato WaBetaInfo. "Questa funzionalità consentirà agli utenti di chiedere al chatbot di modificare la foto, spiegarne il contenuto o rispondere a qualsiasi domanda relativa all'immagine."

La funzionalità è stara scoperta grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.1.27, disponibile sul Google Play Store, ma non è chiaro quando Meta rilascerà il nuovo widget. La funzionalità è in fase di sviluppo, una volta lanciata però non sarà accessibile a tutti, ma solo per gli utenti che hanno già accesso alle chat AI.