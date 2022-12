Su WhatsApp arriva una funzione per recuperare i messaggi eliminati, cos’è Accidental Delete WhatsApp ha introdotto una finestra di cinque secondi per recuperare i messaggi eliminati dopo aver cliccato sul pulsante “Elimina per me”.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa volta non si tratta di una Beta. WhatsApp ha annunciato il rilascio di una nuova funzione dedicata a tutti quelli che almeno una volta hanno perso la possibilità di rimangiarsi un messaggio in una chat di gruppo. La nuova funzione si chiama Accidental Delete e apre la possibilità di ripristinare alcuni messaggi eliminati.

Questa funzionalità è simile a quella utilizzata da Gmail per evitare gli invii accidentali. Quando un utente manda un messaggio e poi clicca sull’opzione “Elimina per me” invece di procedere con una feroce eliminazione l’app ora concede un una finestra di cinque secondi per scegliere se confermare o meno la chiusura del messaggio.

Un modo per salvarsi dagli errori di eliminazione

A ben vedere quindi la nuova funzione introdotta da Apple non sembra esattamente l’innovazione più importante nella storia della tecnologia. Ma forse una piccola utilità potrebbe averla. A volte infatti capita di pubblicare messaggi in chat che invece vorremmo tenere solo per noi o semplicemente mandare ad altri.

Leggi anche Su WhatsApp arriverà finalmente una fuzione per messaggiare con sé stessi

In queste occasioni può succedere che invece di cliccare sulla funzione “Elimina per tutti” si clicca su “Elimina per me”. Fino all’introduzione di Accidental Delete una volta eliminato il messaggio per noi, non si poteva più fare nulla. E così non era più possibile eliminare messaggi. Almeno ora ci saranno cinque secondi per controllare di aver scelto l’opzione giusta.