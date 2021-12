Su TikTok potrai scegliere i pronomi che preferisci Era già avvenuto su Instagram: presto gli utenti potranno manifestare chiaramente con quali pronomi rivolgersi a loro senza occupare spazio nella biografia.

A cura di Lorenzo Longhitano

La comunità di utenti di TikTok è una delle più inclusive del panorama social online, e presto all'interno della piattaforma gli iscritti avranno la possibilità di presentarsi al mondo così come si identificano. Gli sviluppatori stanno aggiungendo nell'app la possibilità di definire i pronomi con i quali gli utenti desiderano ci si rivolga a loro. La novità non è ancora stata attivata per tutti, ma è già stata avvistata e segnalata sui social, e dovrebbe raggiungere tutti gli iscritti a breve.

Cosa sono i pronomi di genere sui social

Imbattersi nei pronomi di genere è diventato tutt'altro che infrequente tra i profili social di un numero sempre maggiore di persone. Si tratta delle espressioni she/her, he/him o they/them che accompagnano le biografie degli utenti e sono di fatto pronomi inglesi che nella grammatica definiscono il genere femminile, maschile e neutro. Online i pronomi vengono utilizzati per presentarsi al resto della comunità con il genere con il quale ci si identifica maggiormente, che sia femminile, maschile, o non definito; l'usanza è nata dalle persone transgender e non-binarie che non si identificano necessariamente con il loro sesso biologico, ed è un invito a rivolgersi a loro nelle modalità suggerite. Successivamente questa modalità espressiva è stata adottata anche da utenti che si identificano nel proprio sesso ma intendono semplicemente normalizzare le conversazioni al riguardo.

Perché una sezione apposita per i pronomi

Dover specificare i propri pronomi nelle biografie pone però un doppio problema. Il primo è tecnico: farlo occupa spazio che può essere cruciale per presentarsi brevemente al resto del mondo su un social network. Il secondo è di inclusività: dover precisare una parte così importante di sé in una sezione dedicata a professione, hobby e contatti la fa passare come una scelta. Da qui deriva la decisione di ideare una sezione apposita dei profili utente dedicata ai pronomi scelti, che però non arriva da TikTok, ma da Instagram e da altre piattaforme che ci avevano già pensato mesi fa.

Posto che la novità ha già debuttato sui profili di alcuni tiktoker, non è detto quando il rilascio sarà completato per tutti. Il consiglio per tutti coloro che sono interessati ad aggiungere i propri pronomi a TikTok è quello di tenere periodicamente d'occhio le impostazioni del proprio profilo per scoprire se la nuova sezione è stata attivata.