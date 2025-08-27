Su Spotify arrivano i messaggi privati: puoi parlare con i tuoi contatti senza uscire dall’app

Spotify ha lanciato la funzione Messages. Gli utenti possono inviare brani, audiolibri e podcast direttamente sull’app. La nuova funzione sarà aperta sia agli utenti premium che a quelli che usano la versione free. Spotify ha scelto di cominciare a introdurre Messages solo in alcuni mercati. Il limite d’età per usarla è 16 anni.

Spotify, canzone, condividi, WhatsApp, Invia. È una procedura che abbiamo imparato a seguire per inviare una canzone che stiamo ascoltando. O almeno è una procedura che hanno imparato a seguire gli utenti di Spotify, che a giudicare dei dati non sono pochi. Nel febbraio del 2024 l’app ha superato quota 600 milioni di utenti attivi al mese in tutto il mondo. Con tra l’altro una buona percentuale di abbonati premium: 236 milioni.

Ora la piattaforma ha annunciato una nuova funzionalità per condividere canzoni e playlist. La nuova sezione si chiamerà semplicemente Messages. Da qui gli utenti potranno inviare qualsiasi contenuto in riproduzione sull’app. I test cominceranno questa settimana e saranno fatti sia su utenti premium che sugli utenti che usano l’app senza un abbonamento. L’unico limite è che la nuova funzione sarà disponibile solo per chi ha più di 16 anni.

Come condividere una canzone su Spotify

Il procedimento per condividere una canzone su Spotify non è diverso da quello che usiamo per condividerla su altre piattaforme. La differenza è che così non dovremmo cambiare applicazione mentre lo facciamo. Si seleziona un brano, si clicca su condividi e poi si manda il brano direttamente sui nostri contatti Spotify. La funzione è estesa a tutti i contenuti. Oltre ai brani si possono mandare anche audiolibri e podcast.

Leggi anche Ora WhatsApp ha una soluzione per quando non puoi rispondere: la nuova segreteria telefonica

Dal video diffuso dall’azienda vediamo che c’è anche la possibilità di cominciare una conversazione, proprio come se avessimo in mano una piattaforma di messaggistica. Non solo. Se ci arriva il link di una canzone su un’altra piattaforma possiamo ascoltare la canzone e poi scegliere se proseguire la conversazione direttamente su Spotify.

Quando sarà disponibile la nuova funzione

La funzione Messages è confermata. Non è una beta. Non è chiaro solo quando entrerà effettivamente nel roll out degli aggiornamenti alla piattaforma. Per adesso Spotify ha spiegato che verrà introdotta in pochi mercati selezionati. Per attivare la nuova funzione l’unica cosa da fare quindi è controllare che la propria app sia sempre aggiornata. Se avete un iPhone potete fare questa verifica su App Store, se invece usate uno smartphone Android potete verificare sul Play Store.