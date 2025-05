Su Google Maps è comparso il ‘Golfo d’America’: il Messico fa causa

video suggerito

Claudia Sheinbaum ha chiesto che l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump si applichi esclusivamente alla sezione del golfo che ricade sotto la giurisdizione degli Stati Uniti.

A cura di Elisabetta Rosso

Il Messico ha citato in giudizio Google per aver cambiato il nome del Golfo del Messico in “Golfo d’America” sulle sue mappe. “La causa è già stata presentata”, ha detto Claudia Sheinbaum, presidente del Messico. Il caso va avanti da mesi. E infatti, poche ore dopo il suo insediamento Donald Trump aveva ordinato il cambio di nome. L'8 maggio i repubblicani alla Camera dei Rappresentanti hanno approvato la legislazione per codificare la denominazione.

Il Ministero degli Esteri messicano aveva già inviato lettere a Google, sollecitando l'azienda a non etichettare come "Golfo d’America" le acque che ricadono sotto la sovranità del Messico. Secondo Sheinbaum, la nuova denominazione dovrebbe valere esclusivamente per la porzione del golfo che si estende sulla piattaforma continentale statunitense.

Il Golfo del Messico cambia davvero nome?

Il provvedimento, sostenuto dalla deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene, l'8 maggio è passato con i voti favorevoli della maggioranza repubblicana, mentre tutti i democratici si sono opposti. L’unico repubblicano a votare contro è stato Don Bacon, rappresentante del Nebraska.

Il disegno di legge – che riguarderebbe solo le agenzie federali – ha scarse possibilità di superare l’esame del Senato, a maggioranza democratica. Anche in caso di approvazione, non avrebbe alcun impatto sugli altri Paesi, che non sono tenuti ad adottare la nuova denominazione.

Chi userà Google Maps in Messico continuerà a vedere la scritta Golfo del Messico sulla mappa, negli Stati Uniti invece comparirà Golfo d'America. Come ha spiegato Google Maps: "Quando i nomi ufficiali variano tra i paesi, gli utenti di Maps vedono il loro nome locale ufficiale. Tutti nel resto del mondo vedono entrambi i nomi. Varrà anche in questo caso."

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso anche di cambiare il nome della cima Denali, in Alaska, "la montagna più alta del Nord America, verrà modificata in Monte McKinley negli Stati Uniti", aveva spiegato il dipartimento degli Interni.

La causa contro Google Maps

Sheinbaum chiede che l’ordine esecutivo firmato da Trump si applichi esclusivamente alla sezione del golfo che ricade sotto la giurisdizione degli Stati Uniti.

“Tutto ciò che chiediamo è che venga rispettato il contenuto del decreto del governo statunitense,” ha spiegato Sheinbaum. “Gli Stati Uniti possono chiamare ‘Golfo d’America’ solo la porzione della piattaforma continentale che appartiene loro – non l’intero golfo, su cui non hanno alcuna autorità di nominazione.”

Sheinbaum ha scherzosamente suggerito che anche il Nord America dovrebbe essere rinominato "América Mexicana". Il riferimento è a un documento fondativo del 1814 nel quale veniva appunto utilizzato il nome "America messicana" per indicare i futuri Stati Uniti d'America.