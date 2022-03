Spirit of Innovation: l’aereo elettrico di Rolls-Royce è il più veloce al mondo Il risultato di Spirit of Innovation segna un importante traguardo per la mobilità elettrica, oltre che per l’ambiente. A tal proposito, Rolls-Royce intende raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050.

A cura di Lorena Rao

Lo Spirit of Innovation, l'aereo elettrico della Rolls-Royce, ha stabilito due nuovi record mondiali, raggiungendo una velocità massima di 555,9 km/h su 3 chilometri e 532,1 km/h su 15 km sopra un sito di prova nel Wiltshire, in Inghilterra. Il risultato di questi voli di prova segna un importante traguardo per la mobilità elettrica, oltre che per l'ambiente. A tal proposito, l'azienda britannica intende raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. In occasione della La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26) tenutasi lo scorso novembre, appare chiara la necessità di de-carbonizzare i trasporti via aria, terra e mare.

"Rivendicare il record mondiale di velocità completamente elettrica è un risultato fantastico per il team e Rolls-Royce", ha affermato Warren East, CEO dell'azienda. “Vorrei ringraziare i nostri partner e in particolare Electroflight per la collaborazione nel raggiungere questa svolta pionieristica". Tale svolta è rappresenta dalla batteria avanzata e dalla tecnologia di propulsione che caratterizzano Spirit of Innovation, le quali possono dare importanti risvolti nel settore della mobilità aerea avanzata.

I record di Spirit of Innovation

Il record su 3 chilometri batte il precedente di 213,04 km/h, stabilito nel 2017 dal velivolo acrobatico extra 330 LE motorizzato Siemens. "Volare sullo Spirit of Innovation a queste incredibili velocità e credere di aver battuto il record mondiale di volo completamente elettrico è un'occasione importante", ha detto Phill O' Dell, pilota collaudatore e direttore Rolls-Royce delle operazioni di volo. "Questo è il momento clou della mia carriera ed è un traguardo incredibile per tutta la squadra. l'opportunità di essere in prima linea in un altro capitolo pionieristico della storia della Rolls-Royce mentre cerchiamo di fornire il futuro dell'aviazione è ciò di cui sono fatti i sogni". Il record su 15 km batte invece quello precedente di 292,8 km/h. In questo caso il volo è stato compiuto da Steve Jones, pilota collaudatore di volo elettrico.