Si conoscono su Clash of Clans, Katia e Ale dopo sei anni stanno ancora insieme e hanno due figli Su TikTok il loro video con la didascalia “Ma veramente pensi che duri con un ragazzo conosciuto su Clash of Clans?” è stato visto mezzo milione di volte.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Galeotto fu Clash of Clans. Katia e Ale si sono conosciuti separati da uno schermo sulla chat globale del gioco sei anni fa. Ora hanno due figli: Bryan di tre anni e Gabriel di 8 mesi. La notizia è diventata virale dopo che Katia dal profilo Thebryanfamily ha caricato un video su TikTok. Sotto c’è la didascalia: “Ma veramente pensi che duri con un ragazzo conosciuto su Clash Of Clans?“. Qualche secondo dopo spunta l’intera famiglia che sorride alla telecamera. La clip ha ottenuto più di mezzo milione di visualizzazioni.

La storia d’amore di Katia e Ale

Tutto è iniziato con Clash of Clans. Per chi non lo sapesse, il videogioco ha come obiettivo quello di costruire un villaggio, portare al livello massimo tutti gli edifici e accumulare trofei. Parallelamente, però, ci sono anche guerre da affrontare che ostacolano il progetto, proprio per questo i giocatori spesso si riuniscono in clan, gruppi con al massimo 50 utenti che collaborano all’interno di una struttura gerarchica.

Katia era uno dei capi, aveva bisogno di reclutare giocatori per il suo clan perché c’era una guerra alle porte. A spiegarlo è sempre Katia: “Ho fatto entrare un mio amico, e lui ha invitato altre 300mila persone”, dentro la chat per alimentare il suo clan. “Tra queste persone è entrato anche Ale, abbiamo iniziato a scriverci e poi siamo passati su Facebook”, spiega Katia. Il passo successivo è stato incontrarsi dal vivo. Si sono innamorati e hanno iniziato a costruire una vita insieme.

Leggi anche Dahmer Challenge, su TikTok la sfida in cui bisgona guardare le foto dei cadaveri del Cannibale di Milwaukee

La chiusura definitiva della chat globale di Clash of Clans

Era nata come un canale comune per favorire l’interazione sociale tra i giocatori di tutto il mondo. Per Katia e Ale è stato qualcosa di più. La chat globale gli ha permesso di incontrarsi. Ora però non esite. La chat globale infatti è stata chiusa perchè, oltre a essere un terreno fertile per storie d’amore originali, è stata anche un’arena di contenuti indesiderati, messaggi offensivi, e scontri tra giocatori. “Le nostre intenzioni erano le migliori, ma la scelta di creare questa chat ci si è ritorta contro, perché nel corso degli anni abbiamo dovuto dare fondo a molte delle risorse in nostro possesso per moderarla", aveva spiegato Clash of Clans.

La chat non era solo utile a rendere i rapporti più diretti, ma era un ottimo modo per reclutare leve durante le guerre. Proprio come aveva fatto Katia. Clash of Clans ha però introdotto da un lato escamotage per ottimizzare la ricerca di nuovi membri da parte dei clan, dall’altro strumenti che permettono ai giocatori di individuare più facilmente il clan che meglio risponde alle loro esigenze.