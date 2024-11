Se arriva questo messaggio su WhatsApp il vostro conto corrente è in pericolo: cosa fare

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Arriva un messaggio, firmato da Morgan Stanley o Blackrock, la promessa, come sempre, è guadagnare, per farlo basta "cliccare qui". Il copione è sempre lo stesso, dietro le promesse di investimenti facili ci sono infatti i truffatori pronti a sottrarre dati e soldi dal conto corrente. La frode finanziaria è stata segnalata anche da Consob, organo di controllo del mercato finanziario italiano. "Gli operatori non autorizzati promuovono sul web offerte illecite apparentemente vantaggiosissime, dietro le quali, però, può celarsi una truffa. Nel caso specifico vengono usati come specchietto per le allodole i marchi di Morgan Stanley e di Blackrock, due grandi investitori istituzionali di cui si propone di replicare le strategie di investimento", ha spiegato Consob in un comunicato stampa.

Spesso per far cadere la vittima nella trappola i truffatori presentano una nuova piattaforma di trading in grado di generare guadagni in automatico, fino a migliaia di euro al mese (non esiste nessuna piattaforma in grado di generare questi guadagni senza nemmeno un’interazione umana). Il primo investimento richiesto di solito è basso, una volta condivisi i propri dati e investiti i primi soldi poi i truffatori tornano per chiederne altri, a volte propongono nuovi investimenti, sempre più alti. Il denaro non è davvero investito, finiscono tutti in capitali esteri. Recuperare i soldi poi è quasi impossibile.

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano le truffe in rete. Decidiamo di pubblicarle per due motivi: aiutare i nostri lettori a riconoscerle e segnalare alle istituzioni un problema che riguarda sempre più persone. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

Come non cadere vittime della truffa su WhatsApp

"Se vieni contattato o ti imbatti in un sito web di un soggetto che ti propone il trading on line (ad es. su opzioni binarie e/o operazioni su forex) verifica che sia autorizzato. Con l'autorizzazione il soggetto viene iscritto nell'elenco delle SIM tenuto dalla CONSOB", si legge nel comunicato stampa. Sul sito della Consob è possibile consultare anche l'elenco delle imprese di investimento comunitarie che operano in Italia.

"Le società non iscritte negli elenchi tenuti dalla Consob non sono imprese di investimento autorizzate. Inoltre se non trovi la società nelle comunicazioni a tutela dei risparmiatori ("Avvisi ai risparmiatori") potrebbe comunque trattarsi di una società che sta offrendo servizi di investimento senza le previste autorizzazioni, ma nei confronti della quale non sono stati ancora adottati provvedimenti." Infine la regola d'oro è non condividere mai per telefono informazioni personali e dati come numeri di carte di credito o di debito. Chi crede di essere vittima di una truffa deve segnalarla subito alla polizia postale o ai carabinieri.