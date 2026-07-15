Scrive “Mi annoio” nel cielo con l’aereo: la rotta del pilota inglese immortalata da FlightRadar24

Durante un volo di prova per testare un nuovo componente, un pilota ha guidato l’aereo nei cieli del regno Unito per formare la scritta “I’m bored”, “sono annoiato. La traiettoria, ripresa da Flightradar24, è diventata virale.

Credits: Flightradar24

Annoiarsi durante il lavoro è una prassi drammaticamente comune. C'è chi prova a ingannare il tempo scarabocchiando su un foglio, chi tamburella distrattamente con le dita sulla scrivania e chi cerca una pausa scambiando qualche parola con un collega. Un pilota britannico ha scelto invece un modo decisamente più originale per ammazzare la noia. Seguendo una traiettoria studiata con precisione, ha trasformato la rotta del suo aereo in una gigantesca scritta nel cielo perfettamente visibile sulla piattaforma di tracciamento FlightRadar24: I'm bored, "sono annoiato".

L'insolito episodio è avvenuto nella mattina di sabato 11 luglio durante un volo di collaudo organizzato dalla compagnia Ravenair, specializzata in voli privati. Il velivolo, un piccolo monomotore Piper Tomahawk, è decollato dall'aeroporto di Liverpool alle 11.25 e nel corso di una missione durata circa due ore ha sorvolato la penisola di Wirral, il Cheshire, il nord del Galles e l'estuario del fiume Dee, al confine tra Inghilterra e Galles. È proprio sopra il tratto d'acqua compreso tra Talacre e Greenfield che il pilota ha dedicato circa venti minuti a tracciare, con una serie di curve strette e angolari, le sette lettere della frase che ha fatto il giro del web: "I'm bored", sono annoiato.

Nessuna punizione per il pilota: "È stato abile"

Dopo il tam tam mediatico che ha reso celebre il piccolo divertissement aereo, la stessa Ravenair ha chiarito che ai comandi del velivolo c'era un istruttore di volo poco più che ventenne, impegnato in un collaudo successivo alla sostituzione di un cilindro del motore, componente essenziale per il corretto funzionamento dell'aereo. Nessun passeggero era a bordo. Trattandosi di un volo di prova, al di là dei vincoli imposti dalle norme di sicurezza e dalla gestione del traffico aereo, non era previsto un percorso prestabilito.

Il responsabile operativo della compagnia, Wayne Barrett, ha confermato alla BBC che il volo era necessario per verificare il corretto funzionamento del velivolo dopo l'intervento di manutenzione. Sebbene il percorso scelto non fosse autorizzato, la compagnia non ha manifestato l'intenzione di prendere provvedimenti disciplinari. Anzi, Barrett ha scherzato sull'accaduto: "Probabilmente era davvero un po' annoiato, trattandosi solo di un volo di prova. Ma bisogna riconoscere che è stato un lavoro di grande abilità". L'uomo ha anche aggiunto un'ultima osservazione ironica: per riuscire a disegnare una frase così precisa nel cielo, il pilota deve aver mantenuto un livello di concentrazione tutt'altro che compatibile con la noia. L'aereo è rientrato regolarmente nell'hangar al termine del test, mentre il protagonista della vicenda si è semplicemente goduto il suo giorno di riposo.