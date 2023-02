Scoperta una “grave vulnerabilità” negli iPhone? Cosa dice davvero l’Agenzia per la Cybersicurezza Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti per software e sistemi operativi. L’obiettivo è quello di riparare alcune vulnerabilità che potrebbero danneggiare gli utenti.

A cura di Valerio Berra

Il Computer Security Incident Response Team – Italia (Csirt) è il nucleo operativo dell’Agenzia per la Cybersicurezza. È da qui che arrivano gli avvisi sugli attacchi in corso, sulle falle di sicurezza da aggiornare e sulle minacce a cui prestare attenzione. Ed è da qui arriva una nota che ha cominciato a circolare nelle scorse ore sui dispositivi prodotti da Apple. Una nota che sta anche generando una certa dose di allarmismo.

Nell’alert pubblicato alle 8.58 dal Csirt si legge che Apple ha appena rilasciato una serie di aggiornamenti che riguardano alcuni suoi programmi e sistemi operativi. Nello specifico parliamo di Safari, di iOS e iPadOS e di macOS Ventura. E questo era già noto agli utenti, visto che come i siti specializzati nei prodotti Apple, come Apple Insider, avevano già pubblicato nella giornata di ieri.

I bug che vengono risolti dagli aggiornamenti di Apple

Passando nello specifico, i bug che questi aggiornamenti vanno a risolvere sono tre, uno di questo è un zero-day. Nel gergo informatico una vulnerabilità zero-day è una vulnerabilità che non è ancora nota agli sviluppatori. Con le dovute proporzioni, è come se l’amministratore delegato di un’azienda non fosse a conoscenza di un’entrata secondaria, con il rischio quindi che i ladri possano entrare senza che nessuno se ne accorga.

Quindi, è vero che ci sono delle vulnerabilità negli iPhone ma queste, come spesso accade, sono state rivelate sono dopo che l’azienda ha rilasciato l’aggiornamento. Il Csirt ha stimato che il rischio dell’impatto di queste vulnerabilità sugli utenti è grave, e può aprire a intrusioni di criminali informatici. Nello specifico su una scala di gravità da 0 a 100 il livello di vulnerabilità fissato è 75,38 su 100. Il consiglio? Non spaventatevi e aggiornate i vostri dispositivi.