Scacco di Elon Musk, si accorda con Visa per lanciare X Money: era il suo obiettivo da 25 anni X ha annunciato un accordo con Visa per il lancio di un sistema di pagamenti peer-to-peer. L'obiettivo è quello di creare un sistema in cui ogni utente di X può creare il suo portafoglio digitale e scambiare denaro con altri utenti. Era l'obiettivo da Elon Musk, da oltre 25 anni.

A cura di Valerio Berra

Era il suo obiettivo dal 1999. Da quando con la vendita della sua prima azienda ha avuto in tasca i soldi da investire in un progetto autonomo. Elon Musk ora è un passo più vicino alla creazione di un sistema di pagamenti che si appoggia alla rete di X, il social una volta conosciuto come Twitter. Un passo che ora è possibile grazie a un accordo stretto con VISA, la più grande rete di carte di credito degli Stati Uniti.

L’annuncio arriva direttamente da X. Dalle informazioni emerse fino a questo momento l'obietto è quello di lanciare sul mercato un portafoglio digitale e un servizio di pagamento peer-to-peer. I dettagli non sono ancora noti ma si può leggere qualcosa in più sul post pubblicato da Linda Yaccarino, Ceo di X (fu Twitter). X Money dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, comunque entro la fine del 2025.

Come funziona X Money

Per chi l’ha già provato, il funzionamento è molto simile a Satispay. In breve, sarà possibile creare un portafoglio digitale partendo semplicemente da un account X e portare a termini delle transizioni di denaro verso altri utenti. Non solo. Una volta collegata la carta di debito sarà possibile anche trasferire il denaro accumulato sul sistema direttamente sul proprio conto.

Elon Musk aveva già tentato di lanciare qualcosa di simile oltre 25 anni fa, quando aveva fondato X.Com. L’idea era quella di creare una sistema di pagamenti digitali. Ai tempi però le cose non andarono del tutto come previsto. X.Com iniziò a lavorare con PayPal, un altro progetto con un obiettivo simile. Alla fine PayPal crebbe talmente tanto da diventare il progetto principale.

Ora Elon Musk ha più soldi, più influenza e soprattutto ha già un social con milioni di utenti che potrebbero crearsi un account per i pagamenti con una manciata di click. Vedremo se riuscirà a replicare il colpo che gli è riuscito con PayPal.