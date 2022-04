Questo letto motorizzato è pensato per giocare ai videogiochi In Giappone esiste uno speciale letto motorizzato che consente di videogiocare senza doversi mai alzare.

A cura di Marco Paretti

Le poltrone da gaming sono diventate uno degli elementi chiave dell'industria dei videogiochi. Non solamente quelle "classiche" che ormai vediamo disseminate più o meno ovunque nelle stanze dei gamer, ma anche quelle super tecnologiche che non solo incorporano la seduta ma ospitano anche schermo, computer e vari accessori come portabibite e tavolini. Ce ne sono di tutti i tipi e a volte non sono nemmeno delle vere e proprie sedie. È questo il caso dei Bauhutte Electric Gaming Bed e Bed Desk, una combo che permette di giocare comodamente dal letto.

Il funzionamento è semplice: il letto motorizzato consente di passare dalla posizione sdraiata a quella seduta semplicemente premendo un tasto, mentre l'apposita scrivania abbassata permette di avere a portata schermo e altri elementi anche in questa posizione. Il letto solleva la schiena per consentire di guardare agevolmente lo schermo, mentre la parte finale del letto si solleva per inclinare le ginocchia. Finita la sessione di gioco, basta premere un pulsante per tornare in modalità sonno, con il letto completamente piano.

La combo viene proposta con diversi accessori, tra cui un armadietto dove inserire bibite energetiche, vestiti e cassetti per gli accessori della console, come i controller. Il tutto da posizionare attorno al letto, in modo da non doversi mai alzare. Una soluzione di certo non salutare, soprattutto al termine di un periodo pandemico dove già abbiamo passato molto tempo in casa. In realtà questa soluzione potrebbe essere interessante per chi vive in un appartamento molto piccolo, dove in questo modo è possibile inserire una zona lavoro integrata nel letto. Senza contare, ovviamente, chi ha problemi di mobilità. Il costo del letto (senza materasso) è di 480 dollari, ma per il momento è disponibile solo in Giappone, dove è già sold out.