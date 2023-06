Questo è il primo divano Ikea che si piega e si trasforma in una borsa Il progetto è stato sviluppato da SPACE10, uno studio di design con cui Ikea sperimenta i mobili del futuro. Il progetto si chiama Couch in an Envelope ed è stato progettato grazie all’intelligenza artificiale.

A cura di Valerio Berra

Niente furgoni, niente pezzi da montare, niente manuali di istruzioni che poi non corrispondono all’originale. Il 13 giugno Ikea ha presentato un nuovo divano che si può trasformare in un sacchetto e trasportare con una sola mano. Certo, per portarlo in giro bisogna avere una mano comunque allenata, visto che il peso finale è poco inferiore ai 10 chilogrammi. Il nuovo progetto dell’azienda svedese si chiama Couch in an Envelope e si basa su un telaio in alluminio con un'imbottitura che si può piegare su se stesso fino a raggiugnere le dimensioni di un (grosso) sacchetto.

Il Couch in an Envelope ha un design modulare: può essere combinato con altri Couch in an Envelope e creare così un divano con ancora più sedute. Tutto il progetto sarebbe poi ecosostenibile. Il telaio dovrebbe essere costruito in alluminio mentre i rivestimenti sarebbero in cellulosa e mycelium foam, un materiale che viene prodotto a partire dai funghi. Il condizionale e d’obbligo, visto che il Couch in an Envelope non è stato presentato nel catalogo ufficiale di Ikea ma da SPACE10, uno studio supportato dal colosso svedese dei mobili che si occupa di sperimentare come sarà il futuro di questo mercato.

Il divano creato con l’intelligenza artificiale

Oltre al progetto finale, SPACE10 ha provato a innovare anche tutto il processo creativo. Couch in an Envelope infatti è stato creato partendo dai software di intelligenza artificiale (IA) generativa come Midjourney. I designer hanno chiesto all’IA di creare nuove immagini di nuovi divani più leggeri e più facili da trasportare.

Qui però si sono scontrati con uno dei limiti dell’intelligenza artificiale: questi software si basano infatti su cose già esistenti, quindi quando viene chiesto loro di progettare un divano ripropongono forme già note. Solo forzando la mano sui prompt, le istruzioni date dagli esseri umani, l’intelligenza artificiale riesce a capire come costruire il nuovo progetto.