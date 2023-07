Questo controller PlayStation è stato usato per un’operazione chirurgica in Italia Un team di chirurghi guidato dal dottor Roberto Migliari ha usato un robot guidato da un controller per PS4 durante un intervento di calcolosi renale complessa. L’intervento è riuscito ma questa non è la situazione più stramba in cui viene usato un controller per videogame.

A cura di Valerio Berra

È proprio lui. Un controller fatto esattamente come quelli usati per giocare con le console PlayStation. Dalle foto pubblicate in queste ore sembra a essere il modello lanciato per la PS4. Ha giusto qualche modifica ai tasti. Il 23 luglio l’Ospedale Maurizio di Torino ha pubblicato le foto del primo intervento fatto in Italia con un braccio meccanico guidato da un controller PlayStation. Il nuovo robot si chiama ILY ed è programmato per la chirurgia endoscopica, quella che permette di portare a termine degli interventi con un impatto minimo verso il paziente. La chirurgia endoscopia è cominciata con l’introduzione nella sala operatoria dell’endoscopio, una guaina con in testa una telecamera che si inserisce tra i nostri tessuti.

Il robot è stato guidato dal dottor Roberto Migliari, direttore dell’Urologia del Maurizio, ed è stato usato per operare un uomo di 50 anni affetto da calcolosi renale complessa. È lui stesso a spiegare i dettagli dell’intervento: “Questo nuovo robot è dotato di un braccio multifunzione che guida uno strumento endoscopico flessibile con estrema precisione nelle vie urinarie, fino a localizzare il calcolo. Che, una volta raggiunto, può essere polverizzato con un nuovo potente super laser pulsato, già usato recentemente per la chirurgia della prostata”.

Come vengono usati i controller per videogame

La notizia diffusa dall’ufficio stampa dell’Ospedale Mauriziano non è bizzarra. I controller di PlayStation e XBox sono usati spesso fuori dal mondo dei videogiochi. Già nel 2014 la BBC in un articolo intitolato The surprising uses of games controllers, raccontava le storie di gamepad usati per cambiare l’orientamento e la visualizzazione di ecografie tridimensionali o per far muovere robot destinati con il compito di far esploder ordigni. Di recente con la storia del Titan, abbiamo visto che i controller possono anche guidare batiscafi a grandi profondità. Anche se poi è difficile che sopravvivano a una loro implosione.

Leggi anche Perché i videogiochi in Italia sembrano sempre un fenomeno di nicchia

I motivi per cui vengono usati i controller per queste operazioni sono parecchi. C’è sicuramente un problema di tempi: progettare un controller da zero è più faticoso e più lungo a livello di tempo di prenderne uno già costruito e adattarlo. Non solo. I controller come quelli usati nella sala operatoria di Torino hanno intorno ai 15 pulsanti, tra levette analogiche e tasti. Questo permette loro di poter essere programmati con diverse opzioni.

I controller poi sono uno strumento familiare per tutti i gamer. Questo non vuol dire che sei hai esplorato tutta la mappa di GTA San Andreas da piccolo ora sei pronto fare un trapianto di fegato, ma per un professionista che impara come usare strumenti delicati, muoversi con un controller con cui ha già una familiarità e dei ricordi motori è più facile che imparare tutto da zero.