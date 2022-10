Queste scarpe promettono di aumentare la velocità di camminata del 250% (ma costano parecchio) Il principio è lo stesso dei tapis roulant degli aeroporti. Sono a metà tra sandali e pattini a rotelle e gli impulsi elettrici sono guidati dall’intelligenza artificiale.

A cura di Elisabetta Rosso

Marzo 2023. Siamo per strada e ci supera a destra una persona che cammina velocissima, è guidata da un’intelligenza artificiale, ai piedi ha degli strani sandali a metà tra pattini a rotelle e geox a strappo nostalgia anni 2000. Sono le scarpe motorizzate Moonwalkers, le calzature più veloci del mondo. Il principio che sfruttano è lo stesso dei tapis roulant degli aeroporti, quindi l’asfalto sfila sotto i piedi accelerando la camminata.

Di solito, il passo medio batte sui 4 chilometri orari, con le Moonwalkers è possibile raggiungere gli 11. Di base aumentano fino a due volte e mezzo la velocità della camminata. A scongiurare tutti i pericoli dell’accelerazione c’è l’intelligenza artificiale. Regola infatti la i propulsori elettrici integrati erogando sempre la giusta potenza in base allo sforzo impresso. In questo modo si evitano cadute o spinte non sufficienti.

Qualche dettaglio sulle scarpe che accelerano

Le scarpe per andare più veloci. Oggetti iconici, desiderio eterno che ritorna sempre nell’immaginario comune. Dai sandali alati di Hermes ai Pokémon, quando protagonisti indossano scarpe magiche da corsa. Basta schiacciare il tasto B della console per attivarle. Le Moonwalker non sono molto diverse. Hanno un motore elettrico da 300 watt che muove un set da 8 ruote sistemate su tutta la superficie della suola (non sono allineate come quelle dei pattini).

È possibile anche salire e scendere le scale e superare terreni non lineari, basta disattivare il motorino con un movimento del piede. Per esempio, alzare e abbassare il tacco destro per bloccare le ruote quando ci si deve fermare, per ripartire invece si deve sollevare sempre il tallone destro e spingere una rotazione verso sinistra.

Hanno un’autonomia di 10 chilometri e la batteria integrata si ricarica via usb type-c, ci vuole più o meno un’ora e mezza. Si indossano senza dover cambiare le scarpe, grazie alla soluzione strapon, basta infilarle e fissarle con il velcro sul dorso del piede. Il progetto della Shift Robotics, in collaborazione con la Carnegie Mellon University, dovrebbe essere sul mercato entro marzo del prossimo anno.

Quanto costano le Moonwalker?

Tanto. Sì, tanto se è concepita come scarpa, nella media se viene classificata come mezzo di trasporto. In realtà le Moonwalker sono un ibrido, tra pattini a rotelle e monopattini elettrici. E si inseriscono nel filone delle nuove soluzioni che spingono sempre di più verso la mobilità sostenibile.

In questo momento la Shift Robotics sta raccogliendo fondi su Kickstarter con l'obiettivo di raggiungere 90.000 dollari per coprire i costi di produzione, finora ne hanno raccolti 51.000, sono a buon punto. Per avere un sconto si può pagare in anticipo finanziando il progetto e ordinando già le Moonwalker al prezzo "Early Bird" di 999 dollari. Il costo di vendita al dettaglio sarà invece di circa 1.400 dollari.