Questa intelligenza artificiale prende un disegno qualsiasi e lo trasforma in un video Gli algoritmi utilizzati per animare i disegni sono stati allenati con circa 1,6 milioni di immagini. L’intelligenza artificiale sviluppata da Meta permette di riconoscere un soggetto, definire delle linee di movimento e poi decidere una squenza di azioni.

A cura di Valerio Berra

“Vi piace disegnare o fare scarabocchi nel vostro tempo libero? Avete mai pensato che queste creazioni potessero prendere vita?”. Così Sean Keegan, uno degli sviluppatori di Meta, ha presentato il progetto Animated Drawings, l’ultimo progetto di ricerca sull’intelligenza artificiale presentato dalla società guidata da Mark Zuckerberg. Nel video presentato da Sean Keegan tutto il processo sembra in effetti discretamente semplice.

Il portale è già disponibile e usarlo è abbastanza semplice, almeno nella sua versione più elementare. Il primo passo è cercare il sito sketch.metademolab.com. Una volta arrivati qui dovrete caricare un disegno. Vi diamo due consigli: il primo è scegliere una figura antropomorfa: per adesso i modelli che funzionano meglio hanno un tronco, quattro arti e una testa. Il secondo è disegnare il soggetto su sfondo bianco. Il software potrà definire meglio i contorni.

Una volta sistemato tutto potete vedere subito il vostro disegno animato con una serie di brevi video. C'è tutta una collezione di movimenti da scegliere divisi in quattro categorie: danza, pose divertenti, salti e camminate. Una volta creato il vostro video breve potete scaricarlo o semplicemente condividerlo con i vostri contatti.

La versione avanzata: il progetto su GitHub

Il progetto è stato creato dal Fundamental AI Research (FAIR) di Meta ed è tutto open source. Questo vuol dire che il codice del progetto è stato pubblicato sulla piattaforma GitHub. Se avete un po’ di dimestichezza con l’informatica, partendo dalle librerie diffuse da Meta potreste anche creare animazioni più complesse.

Con i movimenti base di Animated Drawings si possono creare scenari sempre più complessi. Le possibilità sono parecchie, si va dall’inserimento di altri personaggi alla creazione di sfondi passando anche per la concatenazione di movimenti diversi. Non sono ancora chiari quali possono essere le applicazione di queste tecnologie in campo commerciale ma l’impegno ingegneristico dietro il progetto è notevole.

Gli algoritmi che sono in grado di riconoscere le forme dei disegni e animarle sono state allenati con circa 1,6 milioni di immagini. Tutte cedute, a titolo gratuito, da utenti che hanno deciso di partecipare al progetto: “I nostri ricercatori hanno immaginato di utilizzare modelli di rilevamento degli oggetti, modelli di stima della posa e metodi di segmentazione basati sull'elaborazione delle immagini per creare rapidamente una versione digitale del disegno”.